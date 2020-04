Enajst novih filmov na spletu

Od 16. do 22. aprila si v Bazi slovenskih filmov lahko ogledate 11 novih filmov

Zgodbe iz sekreta

V sklopu akcije Vsi (filmi) doma, ki so jo začeli pred dobrim mesecem, so zabeležili že več kot 53.000 ogledov. Na deseti ediciji bodo prikazali 11 novih filmov, med njimi igrani omnibus Zgodbe iz sekreta, celovečerni igrani film Voda v očeh ter tri dokumentarce: Ita Rina, Filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood, Stoletje sanj in Občutek za veter.

Zgodbe iz sekreta (2014) je celovečerni igrani omnibus, ki nam predstavi bežen vpogled v življenja treh ljudi, umetnice, pesnika in bodočega očeta, ki noče biti gej.

XFwD4o9Q23k

Celovečerni igrani prvenec Voda v očeh (2005) pripoveduje zgodbo o matematičnem geniju Marku, ki svoje odtujeno otroštvo preživlja v Prekmurju. Njegov oče, ki se edini zaveda otrokove izoliranosti, ga spodbuja in uči življenja. Po očetovi nenadni smrti se Marko odpravi v Ljubljano študirat matematiko. Film je na Festivalu slovenskega filma leta 2005 prejel nagrado vesna za najboljši scenarij, nagrado kritikov ter nagrado občinstva za najboljši film.

rRbaygGzuQM

Na ogled so tudi trije dokumentarni filmi. Ita Rina, Filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood (2016) je dokumentarec o prvi in največji slovenski filmski zvezdi, ki je posnela več kot štirideset filmov ter večkrat zavrnila mamljive ponudbe iz ZDA in namesto v Hollywood odpotovala v Beograd. Vrh njene kariere je nedvomno film Erotikon, ki je dvignil precej prahu, Ita Rina pa je s to vlogo postala zvezda.

183270587

Stoletje sanj (2017) je celovečerni dokumentarec o slovenskem izumitelju Petru Florjančiču, ki je pred kratkim praznoval sto let. V njem Peter opisuje svoje življenje, ki je – tako pravi sam – napeto kot Hitchcockovi filmi. Film se je uvrstil tudi v tekmovalni program New Dreams International Film Festival v Los Angelesu, ki bo potekal od 19. do 21. junija. Na festivalu Moscow Film Party je letos prejel nagrado za dokumentarni film.

XTAAfmYQUCE

Občutek za veter (2008) je poetični dokumentarno igrani TV film po istoimenski pesniški knjigi Ferija Lainščka in Dušana Šarotarja, ki je leta 2004 izšla pri založbi Franc Franc iz Murske Sobote. Posnet je bil na različnih lokacijah v Prekmurju. To je predvsem film o besedi, vetru, o nevidnem, o tistem, kar je edino v nas, morebiti temu lahko še pravimo duša, mogoče samo občutek.

Sklop kratkih filmov so dopolnili z dvema kratkima igranima filmoma. Veriga mesa (2010) scenarista in režiserja Tomaža Gorkiča je grozljivk, ki je leta 2011 na 6. Trash Film Festivalu v Varaždinu, v kategoriji grozljivke, prejel nagrado zlata motorka. Enominutni Cenzor (1990) režiserja Zdravka Barišića pa prečrta skoraj vse.

HtyEbdHCP80

Dodali so še dve kratki animirani TV seriji Princ Ki-ki-do (2014 -2018 ) v produkciji Ozor in dva kratka animirana filma; Mehurčki (2019) scenaristke in režiserke Antonelle D’Amico ter komedijo Preveč (2019) scenarista in režiserja Mihe Ovna v produkciji Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici.

Aktualni spored in dostop do filmov je ves čas na voljo na tej povezavi