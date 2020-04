Sobotni večer z Ericom Andersenom

Radijska poslastica

Eric Andersen

© ericandersen.com

Na prvem programu Radia Slovenija lahko 18. aprila ob 20.00 v oddaji Sobotni glasbeni večer prisluhnete pesmim Erica Andersena, ki velja za enega pomembnejših ameriških potujočih pevcev.

Glasbo ameriškega folk glasbenika so ugledni didžeji, kot so John Peel, Andy Kershaw in Alan Bangs, predvajali v elitnih glasbenih oddajah in jo primerjali z najboljšimi stvaritvami Joni Mitchell, Jacksona Browna in Jamesa Taylorja. Skladbe bo komentiral urednik oddaje – Jane Weber.

FBmYFI3GeII