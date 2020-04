Tudi Moderna galerija in MSUM ponujata vsebine na spletu

Dostopate lahko do aktualnih razstav in del iz stalne zbirke, pripravili pa so tudi poseben program v sodelovanju z muzeji iz konfederacije Internacionala

V.S.S.D.: (O) Duši, 1994–1984, Galerija Equrna, Ljubljana, 1994.

© Bojan Salaj

V Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) v času zaprtja zaradi novega koronavirusa številne vsebine pripravljajo na spletu, ki so dostopne pod rubriko MG+MSUM od doma, namenjene pa so različnim ciljnim skupinam. V zadnjem mesecu so zabeležili kar 50% povečanje obiska spletnih vsebin, podoben odstotek pa je tudi pri obisku družbenih omrežij (Facebook, Instagram). Dostopate lahko do aktualnih razstav in del iz stalne zbirke, pripravili pa so tudi poseben program v sodelovanju z muzeji iz konfederacije Internacionala.

V seriji Artemija kustosi Moderne galerije razlagajo izbrana dela iz zbirk galerije. Slovar: Ljubezen v času covida-19, pa je serija kratkih prispevkov, vezanih na čas, v katerem živimo. Doslej so objavili naslednje prispevke: Čakanje, Čas, De-colonising Solidarity, Heterotopije, Koronarazglednica iz Berlina, Smrt, Strah, Solidarnost, Tovarištvo, Toksična ljubezen do kriznega kapitalizma, Trajnostni muzej, Varnost, Vojna, Za ustavitev.

Na spletni strani si je mogoče ogledati video vodstva po aktualnih razstavah, ki so jih posneli tik pred zaprtjem muzejev. Na voljo so vodstva po razstavah Karol Radziszewski - QAI/CEE, Introspektiva: V.S.S.D. (Veš slikar svoj dolg, 1985-1995) in Filmska komuna Rožava. V seriji Iz depojev predstavljajo nekatera izbrana dela iz različnih zbirk Moderne galerije.

Pod naslovom Vprašajte nas! Vse, kar ste vedno želeli vedeti o vizualni umetnosti ... zainteresirane vabijo na individualne "pogovore" o umetnosti v času, ko smo neposredna srečanja preselili na splet. Mrežni muzej pa ponuja bogato zbirko s posnetki preteklih dogodkov v Moderni galeriji in v MSUM.

Na spletni strani si je mogoče ogledati video vodstva po aktualnih razstavah, ki so jih posneli tik pred zaprtjem muzejev.

Moderna galerija je vzpostavila tudi solidarnostno mrežo "več muh na en mah", ki zajema umetnike in posameznike s področja kulture, ki so zboleli ali spadajo v rizično kategorijo in rabijo pomoč, ter na drugi strani študente in druge zunanje sodelavce Moderne galerije, ki so ostali brez vsakršnega dohodka. Študenti se tako iz čuvajev umetniških del spreminjajo v varuhe ranljivih posameznikov na področju umetnosti in kulture.

Za otroke nudijo virtualne sprehode po (skritih) kotičkih muzejev in razstavnih dvoranah, ki jih nekateri že dobro poznajo, drugi pa jih šele odkrivajo. Na sprehode po moderni in sodobni umetnosti se otroci podajo v "družbi" zanimivih umetnikov, pri tem pa ustvarjajo svoja lastna dela, ki jih predstavljajo na Hišnih razstavah.

V času karantene deluje tudi Oddelek za dokumentacijo-arhiv, v katerem lahko najdete izbrane podatke o razstavah in umetnikih 20. in 21. stoletja na Slovenskem v podatkovni bazi Moderne galerije - RazUme, ali jim tudi pišejo in po elektronski pošti prejmejo razširjene izpise iz baze.

Spletna raziskovalna platforma L'Internationale Online v času ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa predstavlja aforizme Dana Perjovschija s humornimi in bolečimi dovtipi o družbenopolitični realnosti. Konfederacija L'Internationale, ki združuje sedem evropskih muzejev, je za svojo spletno izdajo v tem času pripravila serijo 14 posebej naročenih umetniških del, s katerimi avtorji in avtorice na novo definirajo relacijo med zasebnimi in javnimi prostori v novonastali situaciji.