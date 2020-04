Noč knjige letos virtualno

Letošnji fokus so besede Franceta Prešerna Edinost, sreča, sprava, saj letos obeležujemo pesnikovo 220. obletnico rojstva

19. Slovenski dnevi knjige

Ob svetovnem dnevu knjige bo tudi letos v Sloveniji potekala Noč knjige, ki pa bo zaradi epidemije novega koronavirusa potekala v virtualnem prostoru interneta in družabnih omrežij. Osrednje dogajanje bo na predvečer in na večer dneva knjige 23. aprila, nato pa se bo praznovanje nadaljevalo maja, med drugim tudi z natečajem Noč pisanja. Fokus Noči knjige so besede Franceta Prešerna Edinost, sreča, sprava, saj letos obeležujemo 220. obletnico rojstva Franceta Prešerna.

Noč knjige je prostovoljni samoorganizirani mednarodni projekt, ki se letos odvija sedmo leto zapored po Sloveniji, v zamejstvu in širom po svetu. Njeno prvobitno poslanstvo je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. Projekt je nekomercialne in odprtokodne narave, poteka kot družbena akcija in povezuje številne lokalne prireditelje, ki samostojno izbirajo in izvajajo kulturne vsebine.

Letošnja Noč knjige se glede na razmere iz javnih prostorov seli v vaše domove, v naravo ter v virtualni prostor interneta in družabnih omrežij. Noč knjige tudi letos poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, so zapisali organizatorji.

Organizatorji vabijo vse ljubitelje knjig, da svoje literarne svetove delijo s skupnostjo bralskih navdušencev. Predlagajo, da vtise o potovanjih po knjižnih svetovih delijo v obliki avdio in video posnetkov. Pripravijo lahko posnetek lastne pesmi, kratke zgodbe, pravljice, odlomka iz romana, literarne recenzije, razmisleka o času ali pa zgolj poustvarijo odlomek iz katere od knjig ter virtualne dogodke in objave označijo z zaznamkom #nocknjige2020.

Letošnja Noč knjige se glede na razmere iz javnih prostorov seli v vaše domove, v naravo ter v virtualni prostor interneta in družabnih omrežij.

Zaradi karantene se tudi knjižni sejem seli v spletno okolje, na katerega k sodelovanju vabijo vse založnike, samozaložnike, knjigarje in antikvarje. Ko se bodo razmere izboljšale, pa bodo knjižni sejem izpeljali tudi v Parku Zvezda v Ljubljani.

V okviru Mednarodne Noči knjige letos prvič pripravljajo poseben projekt, poimenovan Misli iz vseh kotov sveta. Besedo bodo dali avtorjem, pisateljem, pesnikom in mislecem iz Latinske Amerike, Afrike in Bližnjega Vzhoda. "Sodelujoči bodo posneli videe, v katerih bodo prebrali del svojega dela, ali pa bodo z nami preprosto delili svoje misli in poglede na svet."

Z Nočjo pisanja letos spodbujajo literarno ustvarjanje za vse generacije. Pisali bodo na temo Ujeti med štirimi zidovi – zgodbe in pesmi iz samoizolacije. Vaše prispevke lahko objavljate samostojno na družabnih omrežjih, ali jih pošljete na e-naslov nocknjige@gmail.com.