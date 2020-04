Festival upanja bo nagovarjal prek spleta

Mednarodni festival o upanju, prihodnosti in novih možnostih

Carolyn Forché

© Wikipedia

Med 23. in 30. aprilom bo potekal prvi mednarodni spletni pesniški festival, Festival upanja v organizaciji spletne platforme za poezijo Versopolis in s sodelovanjem številnih mednarodnih partnerjev. Spremljali ga boste lahko na vseh Versopolisovih spletnih kanalih in družbenih omrežjih (Facebook in Instagram). Ker so pesniški festivali pomembni za povezovanje ustvarjalcev in ljubiteljev poezije, so se pri založbi Beletrina odločili zasnovati globalno pesniško iniciativo z imenom Festival upanja (Festival of Hope).

Gre za mednarodni festival, ki bo prek spleta nagovarjal upanje, prihodnost in nove možnosti. "S festivalom želimo ustvariti most med celinami in kulturami in dati jasen znak najširši globalni skupnosti, da je poezija živa tudi v teh kriznih časih. Naš svet je namreč bolj povezan, kot si mislimo. Za poezijo in upanje ni meja", je povedal programski direktor založbe Beletrina Aleš Šteger.

Festival bodo odprli na svetovni dan knjige, 23. aprila ob 18. uri na spletni strani Versopolis s pogovorom o pomenu poezije.

Festival of Hope se bo z osrednjim programom in številnimi spremljevalnimi dogodki odvijal na spletni strani Versopolis Review do druge polovice junija. Na njem bo mogoče spremljati vsebine, ki jih je za ta namen ustvarilo in posredovalo več kot 45 mednarodnih partnerjev iz petindvajsetih držav sveta. Sodelujoči festivali, literarne organizacije in avtorji s celega sveta želijo širokemu občinstvu posredovati kvalitetno vsebino in ključna sporočila, zastavljati nujna vprašanja in spodbujati premisleke.

Festival bodo odprli na svetovni dan knjige, 23. aprila ob 18. uri na spletni strani Versopolis s pogovorom o pomenu poezije, na katerem bodo sodelovali: kitajski pesnik Yang Lian, ameriška pesnica Carolyn Forché in indijska pesnica Sharmistha Mohanty, pogovor pa bo vodil Aleš Šteger.

Že v prvih dneh od objave poziva festivalom, so se odzvali številni festivali z vseh koncev Evrope (Velika Britanija, Španija, Italija, Grčija, Makedonija), pa tudi prestižni festivali, kot so Poetry International Rotterdam, Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, PEN World Voices iz New Yorka in mednarodni pesniški festival iz Šanghaja.

Versopolis je evropska pesniška platforma, ki je najprej povezovala deset mednarodnih pesniških festivalov, letos je to število naraslo na 23, prihodnje leto pa bo združevala že 30 partnerskih festivalov - od Gruzije, Portugalske, Turčije - do Švedske.