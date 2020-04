Sejem s kavča

Podprite slovenske založbe in kupite vsaj eno knjigo - od doma

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic 23. aprilu, Javna agencija za knjigo RS in Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju s številnimi založniki vabita na Sejem s kavča, spletni knjižni sejem, ki bo na spletni strani potekal od 23. do 26. aprila.

Namesto knjižnega sejma na prostem bo letos potekal spletni knjižni sejem, na katerem se vsaka založba predstavlja z virtualno stojnico. Ta ponuja video pozdrav, katalog knjižnih izdaj s sejemskimi popusti ter povezavo do spletne knjigarne. Sodelujoče založbe zagotavljajo hitro in varno distribucijo naročenih knjig.

Z nakupom knjig podprite domače avtorje, založbe, prevajalce, urednike, lektorje, ilustratorje in ostale ustvarjalce tudi v trenutnih okoliščinah.