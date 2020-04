Deset novih filmov na spletu

Od 23. do 29. aprila je v Bazi slovenskih filmov dostopnh deset novih filmov

Vdih (r. Blaž Završnik)

Dvanajsta edicija akcije Vsi (filmi) doma tokrat ponuja 10 novih filmov za mlado in staro. Med njimi so dokumentarni filmii Vsa življenja Toneta Mlakarja v režiji Marka Cvejića, Mama Evropa režiserke Petre Seliškar, Alma M. Karlin: Samotno potovanje v režiji Marte Frelih in kratki igrani film Vdih režiserja Blaža Završnika.

Vsa življenja Toneta Mlakarja (2017) biografski celovečerni dokumentarni film scenarista in režiserja Marka Cvejića je naturalistična zgodba o življenju 96-letnega Toneta Mlakarja, znanega slovenskega arhitekta, fotografa, scenografa. Prek osebnih stališč in z vidika samega protagonista nas njegova drama pelje skozi 20. stoletje na ozemlju Slovenije. Človek neštetih vzponov in padcev, nekajkrat nevarno blizu smrti, razkriva skrivnosti svojega talenta in nas z veščino pravega pripovedovalca vodi v zgodbe svojega življenja.

Film. Mama Evropa (2013) celovečerni dokumentarni film, ki se sooča z mejami Evrope in z življenjem, ki ga le te sooblikujejo. Zaradi rigidne zakonodaje mej in političnih razmer so ljudje ob meji primorani poiskati svojske rešitve, s katerimi si normalizirajo vsakdan in postavljajo zrcalo državno-političnim sistemom. Junaki filma so navdihujoči posamezniki, ki so zaobšli zunanje meje ravno zato, ker so uspeli premagati svoje lastne notranje meje. Še kako aktualna tematika, s katero se je ukvarjala režiserka Petra Seliškar. Film je prejel nagrado za najboljšo režijo dokumentarnega filma na Gothenburg Indie Film Fest leta 2014 in bil izbran za najboljši dokumentarni film v Tuzli leta 2013.

Alma M. Karlin: Samotno potovanje (2009) pa je celovečerni dokumentarno-igrani TV film režiserke Marte Frelih. Alma M. Karlin je slovenski fenomen drzne, pogumne ženske, ki se je med leti 1919 in 1927 podala s svojim pisalnim strojem, znamenito "Eriko" na osem letno nevarno in tvegano pot okoli sveta. S pisanjem o tej izkušnji, ki jo je zaznamovala za vse življenje (tako fizično, kakor tudi duhovno), je doživela svojo notranjo katarzo. Film je na Festivalu slovenskega filma prejel posebno priznanje za dokumentarni film in vesno za kostumografijo.

Kratki igrani film Vdih (2015) režiserja Blaža Završnika govori o samotarju Krištofu, ki sredi nenaseljene narave iz avtomobila reši Andreja, ki je poskušal narediti samomor. Odpelje ga na svojo domačijo, kjer Andrej počasi pride k sebi. Brez besed se med njima stke pristna vez, ki skupaj z idiličnim okoljem Andreja spet potegne nazaj v življenje.

V otroški program so dodali dva kratka animirana filma režiserja Zdravka Barišića. Prvi je Individualist (1990), v katerem pisani fižolčki živijo vsakdanje življenje, dokler jih ne pokliče zvok vojaške trobente, drugi pa je Prilagajanje (1986). Še zadnjič dodajajo dve kratki animirani TV seriji Princ Ki-ki-do (2014 -2018 ter kratka animirana filma Mačka in miška (2019) režiserjev Larise Nagode in Jošta Šeška in Hello! (2017).

Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo na tej povezavi >>