Virtualni Pesniški turnir 

Na letošnji natečaj za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem je prispelo 160 pesmi, med njimi pa je strokovna komisija izbrala 12 pesmi

Pesniški turnir 2019

Jubilejni, dvajseti turnir bo letos zaradi epidemije potekal virtualno, najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tekočem letu bo izbrala strokovna žirija, svojo najljubšo pesem pa bo s spletnim glasovanjem izbralo tudi občinstvo. Turnir bo potekal 25. aprila ob 18. uri na Facebook strani Založbe Pivec in njenem YouTube kanalu. Založba Pivec se je odločila, da bo virtualni turnir, obenem tudi uradni turnir z izborom viteza/vitezinje poezije 2020, potekal pa bo v okviru Slovenskih dnevov knjige v Mariboru.

Na letošnji natečaj za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem je prispelo 160 pesmi, med njimi pa je strokovna komisija izbrala 12 pesmi avtoric in avtorjev, ki so postali finalisti Pesniškega turnirja 2020. Na turnir sta se uvrstila tako lanskoletni vitez kot zmagovalka občinstva.

V igri za pesniški viteški naslov so: Tanja Božić (Ljubljana), Ajda Bračič (Videm), Katarina Gomboc Čeh (Ljubljana), Veronika Gradišek (Kozje), Dunja Polonca Guček (Spodnji Log), Tonja Jelen (Loče), Jernej Kusterle (Jesenice), Vesna Liponik (Malečnik), Miha Marek (Ljubljana), Denis Škofič (Dolnja Bistrica), Katja Šušteršič (Horjul) in Lara Gea Vurnik Navinšek (Ljubljana).

Izbrani pesniki bodo nastopili z interpretacijo svojih pesmi na video posnetkih, prireditevpa bosta moderirala pobudnica turnirja, Zora A. Jurič, in urednik Založbe Pivec, Nino Flisar. S svojimi glasbenimi videi pa bodo prireditev popestrili Katalena, Same babe in Vasko Atanasovski.

Založba Pivec je v letošnjem letu načrtovala sklop dogodkov, s katerimi bi počastila 20. letnico. 27. marca bi moral potekati svečani Pesniški turnir z dosedanjimi vitezi in vitezinjami, isti dan bi morali na promenadi mariborskega mestnega parka odpreti plakatno razstavo o zgodovini turnirja, 26. avgusta naj bi se vitezi in vitezinje Pesniškega turnirja predstavili na Ptujskem gradu v okviru mednarodnega pesniškega festivala Poezija in vino.

