»Z neukimi ljudmi je lažje manipulirati«

IZJAVA DNEVA

"Brez branja knjig izgubljamo zmožnost celovitejšega razumevanja sveta. Nekateri teoretiki zarote pravijo, da zato avtoritarni politiki ukinjajo financiranje javnih knjižnic, kot so pač včasih knjige zažigali. Z neukimi ljudmi je lažje manipulirati. Klasiki antiutopičnih romanov, kot na primer Farnheit 451 Raya Bradburyja, totalitarno družbo prikazujejo kot družbo brez knjig. Poznamo tudi frazo "ljudje ene knjige". Taki ljudje so zmeraj nevarni drugim, pa naj gre za Mein Kampf, Komunistični manifest ali za katerokoli versko knjigo."

"Včasih so brali, da so se izobraževali in si s tem povečevali družbene kompetence. Danes smo v zanimivi razvojni fazi, ko imamo branje zlasti za enega načinov preživljanja prostega časa. Ljudem nevednost daje samozavest in velikokrat o mnogočem, od zdravstvenih vprašanj do umetnosti, presodijo: to je gotovo neumno, saj ne razumem. Lahko bi rekli, da je branje knjig eden izmed mejnikov med civilizacijo in barbarstvom."

"Ni strokovnjaka, ki bi lahko zanikal prispevek pismenosti in izobrazbe k civilizaciji in napredku. Tvit ali SMS sta učinkovita za kratka sporočila, nosilec kompleksnejših vsebin pa je knjiga. Skozi stoletja je obdržala to vlogo, tudi zaradi preproste uporabe. Manj ko beremo knjige, bolj se torej napredku in civilizaciji prostovoljno odrekamo. Marsikdo pravi, da se danes pač bere s spleta, vendar je to branje zelo drugačno."

(Andrej Blatnik, urednik in profesor na Filozofski fakulteti, ki je skupaj s sodelavci izdal knjigo Knjiga in bralci VI, v kateri so ponovno raziskali bralne navade Slovencev; v intervjuju na Žurnal24.si)