Restavrirani filmi Karpa Godine

V Bazi slovenskih filmov je na voljo sedem restavriranih kratkih filmov legendarnega režiserja in direktorja fotografije

Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk

Od 27. aprila do 3. maja je v sodelovanju s Slovensko kinoteko v Bazi slovenskih filmov na voljo program sedmih restavriranih kratkih filmov legendarnega režiserja in direktorja fotografije Karpa Godine, ki ga bo pospremil spletni pogovor z avtorjem, dostopni pa so tudi članki o njegovem ustvarjanju in kratek dokumentarni film Gotenica in Godina (2017).

Karpo Godina, režiser, scenarist, direktor fotografije, montažer in pedagog, prepoznaven po svoji edinstveni filmski govorici, ki leži na preseku družbeno angažiranega izraza, duhovite ironije in svojevrstne estetike, se v filmsko zgodovino vpisuje kot eden najvidnejših in najbolj vsestranskih jugoslovanskih ter slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Za svoje ustvarjanje je prejel Prešernovo nagrado (2006), Badjurovo nagrado (2013) in Štigličevo nagrado za življenjsko delo (2018), retrospektiva njegovih del pa je bila leta 2018 predstavljena tudi v eni osrednjih svetovnih kulturnih institucij – newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA).

Slovenska kinoteka je leta 2013 prvič predstavila tri njegove restavrirane filme, ki jih hrani v svoji zbirki. Gre za mladostne ekperimente Divjad (1965), Pes (1965) in A.P. (Anno Passato) (1966), posnete na super osmičko pod okriljem ljubljanskega amaterskega kino kluba Odsev, ki jih zaznamujejo čutna črno-bela fotografija, dinamična kamera in igriv montažni ritem.

Retrospektiva njegovih del je bila leta 2018 predstavljena tudi v eni osrednjih svetovnih kulturnih institucij – newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA)

Ta tri dela predstavljajo tudi ključ za boljše razumevanje avtorjevih treh mednarodno priznanih, na barvni 35-milimetrski filmski trak posnetih kratkih filmov: Gratinirani možgani Pupilije Ferkeverk (1970), Zdravi ljudje za razvedrilo (1971) in O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami (1972), ki so jih prav tako restavrirali v Kinoteki. V nasprotju z dinamiko Godinovih zgodnjih del zaznamuje omenjene tri filme predvsem sosledje skrbno uokvirjenih, statičnih podob, v katerih se čuti nalezljiv občutek veselja.

nlHhr-O7J9U