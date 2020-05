FOTOGALERIJA: Protest otroških igrač

Ulična intervencija: UnBEARable

Ulična intervencija: UnBEARable

© Mladina

Umetnici Nika Rupnik in Helena Tahir sta v središču Ljubljane postavili ulično intervencijo s plišastimi in drugimi otroškimi igračami, ki simbolizira protestni shod. S tem sta želeli opozoriti na trenutno dogajanje po svetu. Intervencija je bila namenjena naključnim mimoidočim, ki so lahko igrače tudi odnesli domov.

Fotografske utrinke ulične intervencije UnBEARable si lahko ogledate spodaj v fotogaleriji.