Slovenski kulturniki so se združili, politike bodo opozorili na pomembnost vlaganja v kulturo

"Krizo smo v izolaciji preživljali ob knjigah, filmih, glasbi in drugih umetnostih, zdaj pa je čas, da ponovno zaženemo družabno življenje in gospodarstvo, saj pri obeh kultura igra pomembno vlogo"

© Public domain pictures / WikiCommons

"Ob sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije je zdaj prišel tudi čas za premislek o strategijah soočanja z njenimi ekonomskimi in družbenimi posledicami. Krizo smo v izolaciji preživljali ob knjigah, filmih, glasbi in drugih umetnostih, zdaj pa je čas, da ponovno zaženemo družabno življenje in gospodarstvo, saj pri obeh kultura igra pomembno vlogo," so zapisali kulturniki, ki so se združili pod imenom Ostanimo v družbi najboljših. V sredo, 6. maja, bodo ob 10. uri v Kinu Šiška organizirali novinarsko konferenco. Med drugim bodo spregovorili o več vidikih vitalnega pomena kulture za družbo in opozorili odločevalce, da lahko z vlaganji v kulturo potencirajo njene prednosti.

Opozorili bodo tudi na nekaj konkretnih težav, ki so jih prinesli sicer nujni omejitveni ukrepi in ki jih delijo z drugimi resorji kot so turizem, storitvene dejavnosti in šport.

Številne evropske države, po katerih se radi zgledujemo, so že napovedale poteze, ki jasno kažejo, da razumejo kulturo kot ključen gradnik sedanjosti in prihodnosti. Avstrija, Italija, Nemčija, Francija, Velika Britanija, Švedska, Estonija, Češka, Norveška in druge države so za blažitev posledic epidemije že napovedale velike dodatne investicije v kulturo.

Zato so v več kot tridesetih organizacijah, ki predstavljajo več tisoč državljank in državljanov iz kulturnega resorja, pripravili skupno izjavo o smiselnih ukrepih in pristopih za oživitev in vzdrževanje tega sektorja.

Novinarji bodo lahko dogajanje spremljali prek spletnega prenosa, možno pa bo zastavljati tudi vprašanja.

Poglede združenih kulturnikov bodo predstavili:

• Inga Remeta, Društvo Asociacija

• Uroš Korenčan, Kolegij direktorjev slovenskih gledališč

• Tomaž Simetinger, Zveza kulturnih društev Slovenije

• Branimir Štrukelj, SVIZ

• Simon Kardum, Kino Šiška

Izjavo bo prebrala Nina Ivanišin, letošnja nagrajenka Prešernovega sklada.