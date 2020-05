Novi filmi na spletu

V Bazi slovenskih filmov je od 4. do 10. maja na voljo nova pošiljka filmov

Celica (r. Dušan Kastelic)

Kljub temu, da se ukrepi za zajezitev epidemije koronavirusa počasi rahljajo, so v okviru akcije Vsi (filmi) doma pripravili nov paket filmov, med katerimi je tudi večkrat nagrajeni kratki animirani film Celica režiserja Dušana Kastelica, ki je lani za ta film prejel tudi nagrado Prešernovega sklada za animirani film.

Celovečerni dokumentarni film Živeti kamen (2014) režiserja Jurija Grudna je intimna zgodba o odnosu med Kraševcem in kraškim kamnom, ki se vzpostavlja skozi dvatisočletno zgodovino. Vanjo se vpletajo nuja po preživetju, tradicija, kultura, šport, prosti čas in zabava. Režiser je o filmu med drugim povedal: "Na Krasu imamo kamen tako rekoč v genih. Zato nisem želel preprosto obravnavati zgodbe nabrežinskega kamna, ampak spregovoriti o njem na nov način. Na primer s poudarjanjem zelo izrazite ženske komponente, tako v kamnolomih kot v obrtniških delavnicah."

Sledi celovečerni dokumentarni film Heterodoks (2019) scenarista in režiserja Aljaža Bastiča, v katerem prof. dr. Franjo Štiblar razmišlja o slovenskem gospodarstvu in družbi. Z obravnavo desetih področij poda analizo sedanje situacije in pogled v prihodnost. Pri tem profesor o kompleksnih družbenih pojavih in dogajanjih spregovori poljudno in razumljivo, svoj pogled utemelji znanstveno in empirično ter predlaga, kako ravnati v dobro Slovenije.

Kratki dokumentarni film DokumenTrate ali Lepi trenutki v težkih časih (2018) režiserjev Gašperja Markuna in Renata Švare, dokumentira tabor Umetnost dezinstitucionalizacije, ki je bil prvič prirejen leta 2017 na Tratah na gradu Cmurek, bivši instituciji za ljudi z duševnimi stiskami, in za teden dni vrnil glas stanovalcem tovrstnih zavodov. Za teden dni niso bili pacienti, ampak umetniki. Film preko srčnih trenutkov ponudi vpogled v to, kdo so zares tisti, ki se jih drži nalepka "duševni bolnik" in predstavi gibanje dezinstitucionalizacije.

Sledi kratki igrani film In je takoj večer (2015) režiserja Kristijana Krajnčana. Na navaden dan v navadnem kraju se fant in dekle odločita, da bosta naredila samomor. Brez besed, brez očitnih razlogov. Njuni odsotni družinski člani niti opazijo ne, da izgineta. Sta sama s sabo, v avtomobilu, na jasi. Ampak življenje se ne da kar tako. Vztraja, nekje globoko v njiju, v njunih žilah in pogledih. On se noče boriti. Ona pa...

Med tabo, mano in bogom (2012) je kratka igrana srhljivka scenarista in režiserja Tomaža Gorkiča. Kratki igrani film Spremembe (2016) režiserja Jana Fabrisa pa je študijski projekt, v katerem mladi meščanski par, ki si želi urediti svoje življenje, naleti na moralno dilemo, ki je ni sposoben razrešiti brez tragičnih posledic.

Kratki animirani film Celica (2017) je delo enega od pionirjev tehnike računalniške 3D-animacije Dušana Kastelica, ki svoje filme vselej ustvarja kot producent, režiser, scenarist, glavni animator, avtor likovne zasnove scenografije in montažer … Celica na samosvoj in neposreden način spregovori o ujetosti posameznika v tesne okvire družbe. Za film je režiser leta 2017 prejel vesno za najboljši animirani film na Festivalu slovenskega filma in nagrado občinstva na festivalu Animateka. Mednarodno premiero je film doživel na prestižnem festivalu Cinequest v ZDA, kjer je prejel nagrado za najboljši kratki animirani film in s tem ponovno pravico do tekme za oskarje. Film je prejel še nagrado na Festivalu ÉCU v Parizu, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot najpomembnejši evropski festival neodvisnega filma, kjer film ni bil samo nagrajen v kategoriji kratkega animiranega filma, temveč je bil proglašen za najboljši evropski neodvisni film 2018.

V edicijah animiranih serij Pim in Pan (2010) režiserke Polone Sepe so dodali štiri nove zgodbe velikega mesta, kjer je med stolpnice iz železobetona stisnjena deželica, posejana s pisanim cvetjem, visokimi drevesi in zelenimi travniki.

Aktualni spored in dostop do filmov je dostopen na tej povezavi >>