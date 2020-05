V Dramo ta mesec prek spleta

Spletna predvajanja arhivskih posnetkov iz bogate zakladnice SNG Drama Ljubljana

Jugoslavija, moja dežela

© Peter Uhan

"Drama od doma" je platforma, v okviru katere si lahko ogledate spletna predvajanja arhivskih posnetkov iz bogate zakladnice SNG Drama Ljubljana. Maja bodo premierno predvajali devet predstav, deseta pa je bila že prikazana v marčevsko-aprilskem ciklu, ki ga je spremljajo več kot 23.000 uporabnikov. Nadaljevali bodo tudi s tedenskim objavljanjem novih igralskih branj "z domačega kavča" in posebnih branj za ranljive skupine. Na uradni YouTube strani Drame pa bodo 29. maja predstavili tudi repertoar prihajajoče sezone 2020/21.

V četrtek, 7. maja, ob 20.00 bodo predvajali arhivski posnetek uprizoritve Kralj na Betajnovi Ivana Cankarja v režiji Eduarda Milerja, ki je nastala v koprodukciji ljubljanske in mariborske Drame. Projekcija je posvečena predvsem maturantom in dijakom, ki obravnavajo to dramo v okviru pouka slovenščine.

V petek, 8. maja, in v soboto, 9. maja, ob 20.00 bodo predvajali arhivski posnetek uprizoritve Jugoslavija, moje dežela po romanu Gorana Vojnovića v režiji Ivice Buljana. V nedeljo 10. maja in v ponedeljek 10. maja ob 20.00 bo sledila projekcija uprizoritev: Malomeščani Maksima Gorkega v režiji Mateje Koležnik.

Za najmlajše bodo med 11. in 15. majem ponudili neprekinjeno možnost ogleda dveh uprizoritev za otroke: Petek Klepec ali Kako postaneš pravi junak v režiji Maje Sever, premierno pa bo na ogled Levstikov Martin Krpan v režiji Janeza Burgerja in v koprodukcijski izvedbi SNG Drama Ljubljana in Drame SNG Maribor.

Spored majskih projekcij na YouTube strani SNG Drama Ljubljana:

- Četrtek, 7. maj, ob 20.00: Ivan Cankar: Kralj na Betajnovi (režija: Eduard Miler)

- Petek, 8. maj, in sobota, 9. maj, ob 20.00: Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela (režija: Ivica Buljan)

- Nedelja, 10. maj, in ponedeljek, 11. maj, ob 20.00: Maksim Gorki: Malomeščani (režija: Mateja Koležnik)

- Petek, 15. maj, in sobota, 16. maj, ob 20.00: Homer: Iliada (režija: Jernej Lorenci)

- Nedelja, 17. maj, in ponedeljek, 18. maj, ob 20.00: Franz Kafka: Grad (režija: Janusz Kica)

- Petek, 22. maj, in sobota, 23. maj, ob 20.00: William Shakespeare: Beneški trgovec (režija: Eduard Miler)

- Nedelja, 24. maj, in ponedeljek, 25. maj, ob 20.00: William Shakespeare: Julij Cezar (režija: Diego de Brea)

- Petek, 29. maj, in sobota, 30. maj, ob 20.00: Razgrnitev repertoarja sezone 2020/21

- Nedelja, 31. maj, in ponedeljek, 1. junij, ob 20.00: Svetlana Makarovič: Prekleti kadilci (režija: Tin Grabnar)