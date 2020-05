VIDEO: »Kdor ne dela, naj ne je«

Čreda

V času izolacije zaradi epidemije novega koronavirusa so se znane glasbenice in glasbeniki iz skupin Demolition Group, Katalena, Koala Voice, Hamo & Tribute To Love, Natriletno kolobarjenje s praho, Same babe in drugih, združili v projektu Čreda in ustvarili svoj dokument časa, v katerem živimo, pesem z naslovom Kdor ne dela, naj ne je.

Po njihovih besedah je Čreda prostor topline, sodelovanja in solidarnosti, območje misli, svobode, satire in upora proti zapovedanemu individualizmu. Ko smo morali biti narazen, smo glasbeno stopili skupaj. Kot nas učijo modrejši od nas, pa se čreda združi takrat, ko so na delu plenilci.

Čredo sestavljajo:

- Manca Trampuš (vokal)

- Goran Šalamon (vokal)

- Hamo (vokal)

- Jure Novak (vokal)

- Polona Janežič (klaviature, vokal)

- Jelena Ždrale (violina, vokal)

- Uroš Buh (bobni, vokal)

- Peter Dekleva (kitara)

- Boštjan Gombač (piščali, vokal)

- Boštjan Narat (kitara, vokal)

- Matjaž Ugovšek (bas kitara)

Besedilo in glasba: Boštjan Narat, producent: Peter Dekleva, mastering: Gregor Zemljič, montaža videa: Vid Šubic.