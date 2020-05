Vse najboljše, Ivan Cankar!

Ivan Cankar

© Arhiv NUK

Danes, 10. maja, mineva 144 let od rojstva Ivana Cankarja, zato bodo v Cankarjevem domu že tradicionalno pripravili simbolično slovesnost Umetniku v spomin, ki pa bo tokrat potekala preko spleta.

Danes ob 12.00 ste vabljeni na slovesnost na daljavo prek Facebook strani ali YouTube kanala Cankarjevega doma, kjer bosta dramski igralec Primož Pirnat ter harmonikar Marko Brdnik interpretirala Cankarjevo črtico Poet.

"Lahke so mu bile noge, ni čutil pota. Zakaj takrat je bila cesta široka in ravna; sončni travniki na obeh straneh, pisana polja, gozdoviti zeleni holmi, v jutru prepevajoči; ob jarku visoki jagnedi, trepetajoči proti belemu nebu. Izza drevja se je zasvetila časih hiša z zelenimi okni in rdečo streho; fant je šel mimo in je žvižgal — in glej, ob oknu se je prikazal človek, nasmehnil se je in prijetno mu je bilo pri srcu." (odlomek iz črtice Poet)

Slovesnost se bo začela z uvodnim nagovorom generalne direktorice Cankarjevega doma, Uršule Cetinski.