Fragmenti človeških teles, rastlinja in predmetov

Razstava Nevene Aleksovski, ki deluje na področjih ilustracije, risbe, slikarstva in zinov

V Ravnikar Gallery Space bo od 12. maja do 1. junija na ogled razstava Nevene Aleksovski z naslovom And Then So Clear, na kateri bodo predstavljene risbe in slike, ki so večinoma nastale v izolaciji zaradi epidemije koronavirusa. Preproste, poenostavljene podobe so večkrat igrive in humorne ter nam tako enkrat dajejo uteho, drugič pa nastopajo kot oblika upora in subverzije.

Nevena Aleksovski v večpomenskem likovnem jeziku ustvarja ekspresivne fragmente človeških teles, rastlinja in predmetov. Znotraj minimalističnega, očiščenega likovnega izraza raziskuje, kako s čim manj sredstvi izraziti čim več, posamezen element pa je tako skladišče močnih emocij in različnih pomenov.

Redukcija elementov je tudi svojevrsten osebni upor proti informacijski prenasičenosti vizualne krajine in izraža potrebo po počitku in kontemplaciji. Skozi intimne izkušnje odstira pogled na družbene pojave, presečišče med svetovoma pa napolni s humorjem, ironijo, melanholijo, tesnobo in odtujenostjo.

Resnobnost umetnica uravnoteži z razmišljanjem o vsakdanjih paradoksih, absurdih in relacijah, ki se ob tem vzpostavljajo, kot so občudovanje pomladnega prebujanja narave in nadležna alergija na cvetni prah, uživanje ob cigareti in slabo počutje takoj po njej, občutek svobode ob samoti in tesnoba ob lastni osamljenosti.

Nevena Aleksovski je leta 2008 diplomirala na oddelku za slikarstvo na Akademiji umetnosti v Novem Sadu, leta 2014 pa magistrirala iz kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Deluje na področjih ilustracije, risbe, slikarstva in zinov. Svoje delo je predstavila na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Ilustrirala je zbirko poezije Ljubica Rolanda Barthesa pesnice Ane Makuc, ki je bila leta 2016 nagrajena z Veronikino nagrado. Kot pedagoginja deluje v galerijah Škuc in Alkatraz, kjer vodi delavnice za otroke in mladino. Od 15. junija dalje bo gostja umetniške rezidence Skalinada na Omišlju v okviru Evropske prestolnice kulture Rijeka 2020.