Spletni koncert Katalene in zbiranje sredstev za projekt Solidarni s kulturo

V Konjeniškem parku Starošince 15. maja ob 20.30

Katalena

© Luka Kaše

V Konjeniškem parku Starošince bo 15. maja ob 20.30 ob mednarodnem dnevu družin koncert skupine Katalena, ki ga prireja Zavod Nazaj na konja – Družinski center Kidričevo. Dogodek, ki bo potekal prek spleta, se bo odvil pod geslom "ker iz družin zraste družba."

Družina ni samo izraz za najožje sorodstvo, ampak tudi drugo ime za medsebojno razumevanje, varnost, zaupanje, ljubezen in spoštovanje, s katerimi organizacija Nazaj na konja deluje že petnajst let. Svoje poslanstvo – spletanje vezi med konji, otroki, ljudmi in naravo – so tokrat popestril s koncertom s solidarnostno noto.

Or7KiGDS3_4

Koncert bo zaradi epidemije potekal prek spleta, med in po koncertu pa bodo možne donacije projektu Solidarni s kulturo, namenjemu socialno ogroženim delavkam in delavcem v kulturi, ki so v teh težkih časih ostali brez kakršnihkoli sredstev zaradi ohromitve javnega življenja. V zelo težki situaciji pa so se znašli tudi starši samohranilci in družine, v katerih sta oba starša ostala brez rednih prihodkov.

BCOQVnB1uuM

Donacije bodo sprejemali do nedelje, 17. maja do 24.ure, do takrat bo na ogled tudi posnetek koncerta.

DONIRATE LAHKO NA:

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana

Tržaška cesta 132

1000 Ljubljana

SI56 61000 11 22 33 44 82

Delavska hranilnica d. d.

SWIFT ali BIC: HDELSI22

sklic ali referenca: SI00 16032020