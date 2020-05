»Ostro nasprotujemo poskusom diskreditacije in kriminalizacije ljudi, ki so se odločili za protest«

"Svoboda izražanja misli, vključno z izražanjem političnega nestrinjanja z vlado, je eden od temeljev demokracije," so v javnem pismu zapisali kulturnice in kulturniki, ki izražajo solidarnost s kolesarskimi protesti

Petkovi kolesarski protesti na v Ljubljani, ki se bodo ponovno odvili tudi ta petek, 22. maja, ob 19. uri

Podpisane kulturnice in kulturniki izražajo solidarnost s petkovimi kolesarskimi protesti in drugimi oblikami mirnega izražanja nestrinjanja z ravnanjem vladne koalicije in vlade. "Svoboda izražanja misli, vključno z izražanjem političnega nestrinjanja z vlado, je eden od temeljev demokracije. Zato jo nedvoumno zagotavlja tudi Ustava RS, države, katere izoblikovanje pred 30 leti so spremljale neke druge množične demonstracije," so zapisali v javnem pismu, ki so ga med drugim podpisali tudi urednik in publicist Aljoša Harlamov, režiserka in producentka Ema Kugler, pesnik Brane Mozetič, pisateljica Maja Novak, slikar Arjan Pregl, slikarka Alenka Sottčer ter pisateljici Alenka Spacal in Suzana Tratnik.

Poudarili so, da svoboda izražanja ni luksuz, ki si ga lahko privoščimo samo v časih blagostanja, ampak je nujna kot zrak, ki ga dihamo, in še nujnejša v času krize.

"Angažiran odziv prebivalk in prebivalcev Slovenije, najprej na zdravstveno krizo in nato še na z njeno zlorabo nastalo politično situacijo, je še enkrat pokazal, da je naša družba zrelejša od svojih trenutnih voditeljev."

"V času epidemije covid-19 je ravnanje vlade in vladne koalicije prestopilo vse meje politično sprejemljivega. Spričo očitnega izkoriščanja epidemije za onemogočanje demokratičnih institucij, podrejanje stroke, napade na neodvisne medije in sklepanje sumljivih poslov z zaščitno in medicinsko opremo prebivalcem in prebivalkam te države ni preostalo drugega, kakor da zavestno prekršijo črko odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja, da bi stopili v bran duhu ustave in skupnemu dobremu," so zapisali, zato v imenu odprte, demokratične in do vseh človeške družbe, kakršno hočejo soustvarjati, ostro nasprotujejo poskusom diskreditacije, zastraševanja in kriminalizacije ljudi, ki so se odločili za protest.

V imenu dostojne in spoštljive javne komunikacije, za kakršno se zavzemajo, obsojajo napade in žaljivke, ki se na te ljudi zlivajo s twitter računov predsednika vlade in njegovih podpornikov ter v medijih, povezanih s SDS, so dodali.

"V imenu enakosti pred zakonom obsojamo dvojna merila oblasti: državni tožilec je zavrnil ovadbe proti Borutu Pahorju, Alešu Hojsu in drugim politikom, ko so se na vrhuncu epidemije neupoštevajoč vladne odloke »sprehodili« ob Kolpi, Zdravstveni inšpektorat pa izdaja obvestila o prekršku tistim, ki so 22. 4. posamezno, z maskami in ob upoštevanju varnostne razdalje na Trgu republike na tla namestili svoja sporočila," so izpostavili v javnem pismu in dodali, da v imenu osnovne politične dostojnosti in odgovornosti, ki ju terjajo od politikov in političark, obsojajo dvojna merila vladnih predstavnikov, ki kritične prebivalke in prebivalce razglašajo malone za kriminalce, lastno istovrstno ravnanje pa se jim ne zdi problematično.

V imenu demokratičnega nadzora nad delom vladajočih, do katerega ima civilna družba v demokraciji vso pravico, najostreje obsojajo napade na neodvisne medije in v njih delujoče novinarke in novinarje, ki so dosegli višek s premierjevo zlorabo javnega spletišča vlade za zasebno vojno napoved medijem.

"Angažiran odziv prebivalk in prebivalcev Slovenije, najprej na zdravstveno krizo in nato še na z njeno zlorabo nastalo politično situacijo, je še enkrat pokazal, da je naša družba zrelejša od svojih trenutnih voditeljev. Volja, energija in ustvarjalnost, ki so se izrazile v protestih, so nekaj najboljšega, kar se je zgodilo tej državi, in vlivajo zaupanje, da bomo znali s skupnimi močmi ohraniti in razvijati standarde demokracije za prihodnost," so sklenili v javnem pismu.

Celoten seznam podpisnic in podpisnikov objavljamo spodaj, če želite tudi sami oddati svoj podpis podpore, lahko pišete na elektronski naslov kulturanakolesu@gmail.com.

Ana Barič Moder, prevajalka

Mario Batelić, avtor radijskih oddaj

Bratko Bibič, skladatelj, instrumentalist, producent

Mateja Bučar, koreografinja

Tatjana Cestnik, urednica in prevajalka

Dalanda Diallo, plesalka in producentka

Mojca Dobnikar, prevajalka in lektorica

Vadim Fiškin, vizualni umetnik

Tomaž Grom, glasbenik

Aljoša Harlamov, urednik in publicist

Alenka Jovanovski, pesnica in prevajalka

Samira Kentrić, ilustratorka

Aleksandra Kocmut, pesnica, pisateljica, prevajalka

Suzana Koncut, prevajalka

Vesna Krebs, oblikovalka videa

Ema Kugler, filmska režiserka, performerka, producentka

Aprilija Lužar, slikarka, restavratorka, oblikovalka

Helena Marko, prevajalka

Nina Medved, pesnica, prevajalka, fotografinja

Brane Mozetič, pesnik, urednik, filmski selektor

Maja Novak, pisateljica in prevajalka

Arjan Pregl, slikar

Marija Mojca Pungerčar, vizualna umetnica

Teja Reba, koreografinja, režiserka, producentka

Peter Semolič, pesnik in prevajalec

Tina Smrekar, producentka, fotografinja

Alenka Sottler, ilustratorka in slikarka

Alenka Spacal, ilustratorka, pisateljica in pravljičarka

Maja Šorli, dramaturginja

Suzana Tratnik, pisateljica in prevajalka

Asja Trost, filmska animatorka in intermedijska umetnica

Špela Trošt, producentka

Alenka Veler, urednica in prevajalka

Urša Vogrinc Javoršek, prevajalka

Katja Zakrajšek, prevajalka

Nataša Zavolovšek producentka

Damjan Zorc, prevajalec