Minister Simoniti, zakaj niste zaščitili sektorja, za katerega ste odgovorni?

Minister za kulturo Vasko Simoniti je prejel še eno javno pismo

Vasko Simoniti

© Borut Peterlin

Neformalna skupina za pomoč samozaposlenim v kulturi je na ministra za kulturo Vaska Simonitija naslovila javno pismo, zakaj na seji vlade 19. maja 2020 med sprejemanjem t.i. "tretjega paketa" za reševanje (post)koronske krize ni zaščitil sektorja, za katerega je odgovoren.

Predlagajo, da MzK bolj upošteva delavke in delavce, za katere je pristojno, in v namen načrtovanja pomoči samozaposlenim po izteku epidemije oblikuje posebno delovno skupino, v kateri ti sodelujejo.

Javno pismo spodaj objavljamo v celoti.

Javno pismo ministru za kulturo Vasku Simonitiju

Spoštovani dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo Republike Slovenije!

Pozivamo Vas, da slovenski kulturni javnosti pojasnite ključne stvari, h katerim Vas obvezuje ministrska funkcija:

Navedite argumente oziroma razloge, zakaj na seji vlade 19. maja 2020 med sprejemanjem t.i. "tretjega paketa" za reševanje (post)koronske krize niste zaščitili sektorja, ki ste mu odgovorni in o katerega težavah smo Vas redno seznanjali in Vam pošiljali poglobljene apele.

Razgrnite svoj načrt, kako nameravate poskrbeti za sektor, ki prehaja v "mrtvo sezono" in bo tja do jeseni še veliko bolj podhranjen, kakor je bil v času epidemije, ko ste mu — sicer s statusnimi omejitvami — vendarle namenili vsaj nekaj sredstev.

Če se boste še naprej ovijali v molk, si bomo to razlagali, kakor da se z večinskim kulturnim sektorjem, zlasti pa z najšibkejšimi in najbolj ogroženimi, ne nameravate ukvarjati in boste kulturo pač zožili na sistem javnih zavodov in dediščine.

Še enkrat predlagamo, da MzK bolj upošteva delavke in delavce, za katere je pristojno, in v namen načrtovanja pomoči samozaposlenim po izteku epidemije oblikuje posebno delovno skupino, v kateri ti sodelujejo.

Podpisniki in podpisnice v okviru skupine za Pomoč samozaposlenim v kulturi v času Covid 19:

Miha Zadnikar

Urška Jurman

Andrej Srakar

Petja Grafenauer

Beti Žerovc