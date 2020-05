Spletna projekcija nemških kratkih filmov

Na spletni platformi Vimeo bo 24. maja na ogled šest nemških kratkih filmov

Slovenska kinoteka v sodelovanju z Goethe-Institutom Ljubljana in Društvom Kraken pripravlja posebno spletno projekcijo aktualnih nemških kratkih fimov. Filmi bodo brezplačno na ogled 24. maja, med 20. in 24. uro na spletni platformi Vimeo.

Program Short Export: Made in Germany 2020 predstavlja šest filmov nemške produkcije, ki so bili izbrani med skoraj 600 prijavljenimi na festivalu v Clermont-Ferrandu.

Izbrani filmi odsevajo umetniško, slogovno in tematsko raznovrstnost nemške produkcije kratkih filmov ter na humoren in nenavaden način obravnavajo teme kot so dom, samooptimizacija, močne ženske in šibki moški.