Ponovno odprtje kinematografov Art kino mreže Slovenije

Kinematografi v Art kino mreži Slovenije, ki združuje 28 prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma v 27 krajih po državi, se tudi že pripravljajo na poletje in mnogi načrtujejo poletni kino

Kinodvor Ljubljana

V sklopu rahljanja ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa vrata ponovno za obiskovalce odpirajo tudi kinematografi Art kino mreže Slovenije. Že v petek 22. maja je bila projekcija v Linhartovi dvorani Radovljica, 25. maja v Sežani, 26. maja pa tudi v Novi Gorici.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom za kino in gledališče objavil v petek 22. maja. Kot so sporočili iz Art kino mreže Slovenije, bodo ob doslednem upoštevanju novih previdnostnih ukrepov vsem obiskovalcem še naprej zagotavljali kakovostno in prijetno filmsko izkušnjo.

Svoje programe bodo večinoma tedensko objavljali le na spletu in socialnih omrežjih. Obiskovalce bodo sedeli narazen v vsaki drugi vrsti. Število gledalcev bo trenutno omejeno med 40 in 48 gledalci, saj so zaenkrat dovoljene prireditve do največ 50 oseb.

Kinematografi v Art kino mreži Slovenije, ki združuje 28 prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma v 27 krajih po državi, se tudi že pripravljajo na poletje in mnogi načrtujejo poletni kino.

Seznam kinematografov in odprtij po krajih in dvoranah:

RADOVLJICA: Linhartova dvorana v Radovljici je svoja vrata odprla 22. maja z dokumentarcem Jadralke.

SEŽANA: Kosovelov dom Sežana se je 25. maja odprl s slovenskim filmom Ne pozabi dihati.

NOVA GORICA: Kulturni dom Nova Gorica je začel s programom 26. maja.

DOMŽALE: Mestni kino Domžale 28. maja začne z drive-in kinom pod imenom Avto kino, ki se bo izvajal vsak konec tedna, s 1. junijem pa začnejo z rednim kino programom tudi v dvorani.

IZOLA: Art kino Odeon bo prvi odprl Letni kino v parku Arrigoni 28. maja, kjer bo program vsak vikend do konca julija.

ZAGORJE, VRHNIKA: Kulturni dom Zagorje in Kino Vrhnika začneta 29. maja.

SLOVENJ GRADEC: Kulturni dom SG odpira svoja vrata s 30. majem, zaenkrat bodo projekcije ob vikendih.

LJUBLJANA, VELENJE, PTUJ: začnejo 1. junija; Kinodvor s filmom Jadralke, CID, Mestni kino Ptuj s tednom filmskih klasik, Kino Velenje s filmskim gledališčem (3 projekcije tedensko).

CELJE: Mestni kino Metropol začne s programom 3. junija.

TOLMIN: V Kinogledališču Tolmin štartajo 4. junija. Delali bodo tudi med poletjem v dvorani, čez vikende, ob torkih pa julija in avgusta načrtujejo letni Kino pod brezami (brezplačno).

ČRNOMELJ: ZIK Črnomelj začne s projekcijami 5. junija, v juniju in juliju načrtujejo ob četrtkih eno projekcijo v letnem kinu (na vrtu za kulturnim domom), v petek, soboto in nedeljo pa projekcije v dvorani.

ŠMARJE PRI JELŠAH, ŠKOFJA LOKA: Kino Šmarje pri Jelšah in Kino Sora (Škofja Loka) odpirata vrata v petek, 5. junija.

KRŠKO: V Kulturnem domu Krško bodo pričeli 5. junija in sicer najprej z letnim kinom na gradu Rajhenburg. 1. junija namreč pričenjajo z deli za umestitev dvigala v Kulturnem domu Krško, zato bodo dvorano odpirali predvidoma po 20. juniju.

IDRIJA: Filmsko gledališče Idrija začne 6. junija.

ROGAŠKA SLATINA, BREŽICE, SLOVENSKA BISTRICA: vsi trije kinematografi, pod upravljanjem Tobije Medveda s.p. pa načrtujejo odprtje šele 13. junija.