»Nobeni politični stranki literatura in kultura ne pomenita kaj dosti«

IZJAVA DNEVA

"Tone Partljič je v pogovoru na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu povedal, da ga je sedenje v poslanskih klopeh naučilo, da nobeni politični stranki literatura in kultura ne pomenita kaj dosti. V bistvu skoraj nič. In tega bi se morali literati in kulturniki, ki imajo kot vsi ljudje tudi takšne in drugačne politične simpatije, bolje zavedati. Ob napovedih gospodarske recesije se kulturi obetajo težki časi in v zavzemanju za čimbolj dostojne možnosti nadaljnjega delovanja bi kulturniki morali sodelovati."

(Igor Divjak, literarni kritik, v kolumni na spletnem portalu Vrabec anarhist)