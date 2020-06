Od največjega do najdaljšega festivala na prostem

Dvonadstropni avtobus bo 80 dni vozil po Dunaju in v vsa okrožja pripeljal 240 koncertov

Donauinselfest 2019

© Alexander Müller

Tradicionalni festival Donauinselfest se je glede na trenutno situacijo iz največjega brezplačnega festivala na prostem v Evropi, ki je lani privabil okoli 2,7 milijona obiskovalcev, spremenil v najdaljši festival. Dvonadstropni avtobus bo 80 dni vozil po Dunaju in v vsa okrožja pripeljal 240 koncertov.

Pod geslom "Ves Dunaj" se bo tridnevni festival Donauinselfest od 1. julija do 18. septembra prelevil v poletno turnejo s 100 različnimi nastopajočimi. Veliki zaključek s tremi koncerti 19. in 20. septembra se bo ob upoštevanju predpisov in torej največ 1.250 obiskovalci odvil na otoku na Donavi, karte zanj pa bodo izžrebali med poletjem.

Tako bo kar 80 dni dvonadstropni avtobus ustavljal na ulicah, trgih in v parkih, kjer bodo organizatorji priredili 240 koncertov. Seznam izključno avstrijskih izvajalcev bo objavljen 1. julija, natančen program in trasa avtobusa pa bosta objavljena sproti, ker želijo preprečiti množično zbiranje. Poleg skupine, ki bo skrbela za varnost, bodo tam tudi strokovnjaki za Covid-19, ki bodo skrbeli za upoštevanje varnostnih predpisov.