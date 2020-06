Večer LGBT+ proze in poezije

Letos se dogodek pridružuje tudi 20. obletnici prve Parade ponosa v Ljubljani

Nataša Sukič, pesnica, sicer tudi poslanka Levice

© Borut Krajnc

V Galeriji Škuc v Ljubljani bo 10. junija ob 20.00 potekal Večer LGBT+ proze in poezije, ki ga Društvo Škuc organizira že sedemnajsto leto. Gre za skupinski LGBT+ literarni dogodek, na katerem svojo poezijo in prozo predstavljajo že uveljavljene_i in novejše_i avtorice_ji. Številne in številni med njimi so že izdali svoja dela tako pri Škucovih zbirkah Lambda in Vizibilija kakor pri drugih založbah, nekateri so se kalili tudi na delavnicah LGBT+ pisave, ki jih občasno organizira Društvo Škuc.

Na večeru se bodo predstavili: Kristina Hočevar, Eva Kokalj, Aljaž Koprivnikar, Vesna Liponik, Gašper Malej, Jedrt Maležič, Tanja Matijašević, Brane Mozetič, Teja Oblak, Uroš Prah, Veronika Razpotnik, Alenka Spacal, Nataša Sukič, Nadja Svetlin Kastelic, Špela Setničar, Milan Šelj, Suzana Tratnik, Tom Veber in Nora Verde. Dogodek bo vodila pisateljica Suzana Tratnik.