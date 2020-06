Poslednja akcija za kulturo

Danes ob 15.00 bo na Muzejski ploščadi v Ljubljani potekala Poslednja akcija za kulturo. Zbrali se bodo zato, ker Ministrstvo za kulturo nezadostno skrbi za umetnost in kulturo.

Kljub vsem poskusom dialoga in pozivanja k dejavnostim so odzivi iz tedna v teden bolj žaljivi, neoliberalni in fašistoidni, učinkov in ukrepov pa ni. Zato bodo izvedli še Poslednjo akcijo za kulturo.

Aktiv se bo tri dni zatem, v petek zvečer, formiral v blok in pridružli manifestaciji proti fašizmu, militarizaciji in represiji.

Akcija je Poslednja, toda — zadnje še niso rekli.

Aktiv delavcev in delavk v kulturi