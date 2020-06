FOTO: Za kulturo ležali na cesti

FOTO DNEVA

© Borut Krajnc

Včeraj se je pred ministrstvom za kulturo odvil poslednji protestni dogodek aktiva delavk in delavcev v kulturi. V akciji za kulturo, na kateri so kulturnice in kulturniki opozorili na pomanjkljiv odziv ministrstva za kulturo v času epidemije novega koronavirusa, so se protestno ulegli na cesto ter tako simbolno uprizorili "smrt kulture".

Napovedali so tudi, da se bo aktiv od mrtvih dvignil ta petek, 12. junija, in se formiral v blok ter pridružil "množičnim manifestacijam proti fašizmu, militarizaciji in represiji, ki jo pripravlja več političnih pobud in novih političnih skupnosti".

© Borut Krajnc

Po protestu so objavili sporočilo za javnost, ki ga spodaj objavljamo v celoti.

Še enkrat smo se zbrali, ker Ministrstvo za kulturo nezadostno skrbi za umetnost in kulturo. Kljub vsem poskusom za dialog, kljub pozivom k njihovi dejavnejši drži, k zaščiti izjemno ranljivega sektorja, kjer v množici samozaposlenih deluje tudi veliko prekarnih in pogodbenih, so njihovi odzivi iz tedna v teden bolj neresnični, žaljivi, neoliberalni, fašistoidni. Odmevov, učinka, ukrepov ni. Kultura trpi z dvignjeno pestjo in solidarno z vsemi drugimi, na katere je sistem pozabil, in posledice tega bodo vsekakor vidne šele čez čas.

Ker se tega dobro zavedajo tudi na Ministrstvu za kulturo, a kljub temu ne reagirajo, smo izvedli še Poslednjo akcijo za kulturo.

Naše delo se čez poletje prestavi na drugo raven s kratkoročnimi cilji zahtev po podaljševanja temeljnega mesečnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov do konca leta 2020 in dolgoročno (a ključno!): korenitimi sistemskimi spremembami na področju kulture, ki so neobhodne.

Aktiv se od mrtvih dvigne ta petek, 12. junija 2020, se formira v blok in pridruži množičnim manifestaciji proti fašizmu, militarizaciji in represiji, ki jo pripravlja več političnih pobud in novih političnih skupnosti (gl. priponko!). Docela jasno nam je namreč, da Ministrstvo za kulturo in vsa vlada stremita k ekstremno moralističnim in cenzorskim pogledom na umetnost in umetniško svobodo, v kulturni ponudbi med prebivalstvom pa resno ogrožata tako njeno pluralno širino kakor tudi kozmopolitizem in globino.

Aktiv delavcev in delavk v kulturi