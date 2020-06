Veliko sprave za nič

Razdvojeni, dokumentarni film in oddaja na RTV

Jože Možina v oddaji Razdvojeni

V torek zvečer so na nacionalki predvajali dokumentarni film Razdvojeni scenaristke Ljerke Bizilj, ki mu je sledila istoimenska pogovorna oddaja z voditeljico Vido Petrovčič. Film govori o obdobju med letoma 1941 in 1943, ki naj bi bilo ključno za slovensko »razdvojenost«, pri čemer je paradoksalno, da ta »razdvojenost« obstaja prav zaradi filmov in oddaj te vrste.