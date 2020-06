Prinesi svoj stol za kulturo

Danes ob 15. uri v Ljubljani ponovno akcija za kulturo

Na Muzejski ploščadi Metelkova bo danes, 16. junija, ob 15. uri potekala že četrta Akcija za kulturo. Tokrat bodo organizatorji pripravili predstavo z naslovom Nasilje. Ministrstvo za kulturo. Odziv. v produkciji Aktiva delavk in delavcev v kulturi in Ministrstva za kulturo. "S seboj prinesite udobno sedalo. Zagotovljena bodo tudi stojišča," so zapisali.