Odpira se kino na dvorišču

Kinodvorišče odpira slovensko-italijanski dokumentarec Hči Camorre novinarja in režiserja Siniše Gačića

Hči Camorre

V sredo, 17. junija ob 21.30 se odpira Kinodvorišče (letni kino v atriju Slovenskih železnic), kjer si boste lahko ob prisotnosti režiserja Siniše Gačića ogledali slovensko-italijanski dokumentarec Hči Camorre o zloglasni članici neapeljske mafije Cristini Pinto, znani tudi pod vzdevkom Nikita. Večerne projekcije na Kinodvorišču bodo potekale do 11. julija, nato pa se bodo znova nadaljevale v avgustu.

Cristina Pinto, nekdanja kamoristična morilka, se po 24-letni zaporni kazni sooča z izzivi vsakdanjega življenja. Kmalu po prihodu iz zapora njen dvajset let starejši partner Raffaele zboli za rakom. Cristina poišče zatočišče pri hčeri Eleni, s katero skušata zapolniti dvajsetletno vrzel v razmerju. Pri šestinštiridesetih letih se tako Cristina na novo oblikuje v vlogi mame, partnerice in babice.

"Skozi različne faze snemanja in montaže smo se odmaknili od dejstev o Camorri, ker bi potem nastal zgolj še en film informativnega značaja. Zanimali so me intimni vzgibi, kaj človeka pripelje do tega, da je takšen, kot je ali kot je bil – njegov osebnostni profil. Tako ali tako snemam življenje, ki pa ni skrito v dejstvih, ampak v čustvih in situacijah, ki jih prinesejo na plan. Onkraj fascinacije nad fenomenom italijanske mafije sem se spraševal, ali je oseba s tako krvavo preteklostjo, kot jo ima Cristina Pinto, sposobna ljubiti in biti ljubljena", je zapisal režiser.

T_DUmCYe1HU

Sledili bodo filmi: Lara (režija Jan Ole Gerster; od 18. junija), nemški film, posnet po scenariju slovenskega scenarista in režiserja Blaža Kutina; Sinonimi (režija Nadav Lapid; od 25. junija); Konje krast (režija Hans Petter Moland; od 2. julija), vizualno razkošna ekranizacija istoimenske uspešnice norveškega pisatelja Pera Pettersona; Ema (od 6. julija), kjer režiser Pablo Larraín prvič obrne pogled v mlado generacijo današnjega Čila in ustvari nepozaben portret plesalke reggaetona, ki se želi svobodno gibati skozi svet.

Projekcije se vsakič začnejo ob 21.30, ob nedeljah projekcij na Kinodvorišču ni. V primeru dežja ali prehladnega vremena je projekcija ob isti uri v Dvorani Kinodvora. Na Kinodvorišču ni sedežnega reda, v primeru prestavitve v Dvorano pa je treba upoštevati sedežni red, zabeležen na vstopnici.