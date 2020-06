Nova gibanja evolucije

V treh dneh se bo zvrstilo več kot 20 performansov več kot 40 umetnikov iz 11 držav in vsaj 8 javnih razprav in (ne)konferenčnih srečanj

Tatiana Kocmur in Liza Šimenc

© Peter Penko

V Plečnikovem letnem gledališču v Parku Tivoli v Ljubljani bo od 17. do 20. junija potekal 9. Festival radikalnih teles Spider: Nova gibanja evolucije, ki tokrat prinaša več kot 20 performansov in dve razpravi o družbeni teoriji. Festival je nastal v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim in likovnim centrom, povezan pa je tudi s Festivalom radikalnih pogovorov, katerega rdeča nit bo “vstajenje” in ki ga bo kurirala umetnica/filozofinja dr. Bara Kolenc, ter z (Ne)konferenco Ples> Denar, ki bo izpostavila vprašanja mednarodnih plesnih trgov v sodelovanju s Centrom za kreativnost v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Festival bo tudi tokrat privabil domače ter tuje umetnike in umetnice, ki bodo ustvarjali začasni skupni prostor v okviru letošnje alternativne zamisli- involucije kot neodtujljive notranje dinamike organizma. Festival, posvečen plesu in performansu, se bo tokrat, ker so države omejile gibanje, osredotočil tudi na teoretsko misel in izkušnje s trga v evropskih državah, ki jih je koronavirus manj oplazil.

Po besedah umetniškega vodje festivala Mateja Kejžarja, so program sestavili, umetnike pa povabili že pred izolacijo zaradi koronavirusa, ki je nato pokazala drugačno sliko sveta. "Po sto letih imamo ljudje kot človeštvo neko skupno izkušnjo tega, kaj pomeni biti zaprt." To je po njegovih besedah botrovalo temu, da so prvotni program zavrgli in se odločili za odprti poziv umetnikom, ki naj program ustvarijo sami.

Med domačimi umetniki se bodo predstavili: Ana Romih in Beno Novak, Drago Ivanuša, Leja Jurišić in Milko Lazar, Saša Lončar, Tatiana Kocmur in Liza Šimenc, Tomaž Grom, Irena Z. Tomažin in Jurij Konjar. Iz tujine pa na festival med drugim prihajajo brazilski umetnik Tizo All s projektom Bio, ameriški umetnik Davis Freeman s projektom Karaoke(ART) ter Iva Sveshtarova in Willy Prager iz Bolgarije s predstavo Ustvarjeni za srečo.

Festival radikalnih pogovorov si je Bara Kolenc zamislila kot neke vrste forum, na katerem bodo govorci s svojimi izhodišči oblikovali dialog z občinstvom. Pogovora bosta dva, prvi bo posvečen družbenemu vidiku vstaje(nja), drugi pa novim oblikam sobivanja in razmerij med človekom, živalmi in naravo.

Na prvem pogovoru je k sodelovanju povabila filozofa in pisatelja Mirta Komela, filozofinjo Magdaleno Grmek, raziskovalko etike in politike podatkov Niko Mahnič ter umetnico Majo Smrekar. Na drugem pogovoru pa bodo spregovorili kulturna producentka in aktivistka Tjaša Pureber, filozofinja in sinologinja Katja Kolšek, politolog Marko Kočevar, umetnostna zgodovinarka Asta Vrečko ter sociolog Rok Kranjc.

(Ne)konferenca Ples je več kot denar bo pilotska, saj se nameravajo vsakič posvetiti drugačni temi. Želeli so pripeljati profesionalce z vsega sveta, da bi predstavili izkušnje z delovanjem trga, kako se ta sploh goji na primeru plesa. Zaradi koronavirusa so se sicer usmerili v države, ki jih je ta manj prizadel, da je mogoč prehod čez mejo.