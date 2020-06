»Pomembno je, da imajo glasbeniki tudi v Sloveniji svoje glasbene nagrade«

Jutri bodo že tradicionalno podelili edine slovenske glasbene nagrade

Zala Kralj in Gašper Šantl sta nagrado za skladbo leta, ki sta jo sama prejela predlani, lani podelila Siddharti

Jutri, 18. junija ob 20. uri, bo na spletni strani potekala podelitev glasbenih nagrad Zlata piščal. Edine slovenske glasbene nagrade bodo letos, kot marsikateri dogodek, zaživele v spletnem okolju. Tako delijo trenutno usodo kreativne industrije, ki jo je nedavna kriza najbolj prizadela.

Leto 2019 je ponudilo zanimiv nabor domače glasbene ustvarjalnosti, člani strokovne akademije, sestavljene iz različnih profilov strokovnjakov iz glasbe, medijev, organizacije dogodkov, kulture in civilne družbe pa so pripravili nabor nominirancev ter nagrajencev.

"Vedno znova vidimo, kako pomembno je, da glasbeni ceh reflektira samega sebe, poda oceno, nagrado pohvalo. Bistvenega pomena je, da imajo glasbeniki tudi v Sloveniji svoje glasbene nagrade, katere so sprejeli in s katerimi se lahko identificirajo."



