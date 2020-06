Kot leta 94

(Vse Janševe depale vasi)

»Tiskovni predstavnik Slovenske vojske Marjan Sirk je poudaril, da so kar dvakrat dobili napačne informacije.

Novinar je Sirka vprašal, kaj so pripadniki Slovenske vojske počeli na meji z Italijo. Sirk je poudaril, da vse določa policija, zato je treba vprašanje nasloviti nanjo.

Pojasnil je še, da ni čisto res, da vojak pri opravljanju naloge varovanja meje ne sme uporabljati orožja. Vedno se lahko brani, sicer pa je to odvisno od presoje situacije, je pojasnil. Vojakova naloga je predvsem, da varuje sebe in policista med izvajanjem policijskih opravil.«

— Nastop predstavnika za tisk pove veliko, ne le o incidentu na meji, ampak o razsutem stanju Slovenske vojske nasploh (MMC TVS, 11. 6. 2020)