Sejem na zraku v parku Zvezda

Številni založniki so za sejem pripravili poseben izbor knjig, med njimi tudi knjižne novosti, s sejemskimi popusti

Svetlana Makarovič bo danes ob 18.30 na Kongresnem trgu podpisovala svoje knjige

© Borut Peterlin

V ljubljanskem Parku Zvezda bo od 19. do 21. junija potekal Sejem na zraku, na katerem bodo knjige predstavljali in ponujali številni založniki. Za sejem so pripravili poseben izbor knjig, med njimi tudi knjižne novosti, s sejemskimi popusti. Vse dni bodo na sejmu prisotni tudi številni avtorji in avtorice, ki bodo podpisovali knjige. Sejem bo potekal med 10.00 in 20.00 uro, v soboto pa bo odprt do 22. ure.

Na sejmu sodelujejo založbe Avrora, Beletrina, Didakta, Družina, Forum slovanskih kultur, Hart, Goga, Inštitut Časopis za kritiko znanosti, Iskanja, KUD Police Dubove, KUD Sodobnost International, LUD Literatura, Malinc, Mestna knjižnica Ljubljana, Miš, Morfem, Muck Blažina, Pionirski dom, Pivec, Planinska zveza Slovenije, Sanje, Sidarta, Slovenska matica, Slovenski gledališki inštitut, Stojnica slovenskih muzejev in galerij, Stripolis, Stripburger/Forum Ljubljana, ŠKUC, THD (Društvo za teoretsko psihoanalizo, Studia humanitatis, /*cf., Krtina, Sophia), Umco, V.B.Z., Vida, VigeVageKnjige, Viharnik, Založništvo tržaškega tiska, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sejemsko dogajanje bodo popestrili avtorice in avtorji, ilustratorke in ilustratorji ter ostali knjižni ustvarjalci in ustvarjalke, ki bodo v času sejemskega dogajanja podpisovali svoje knjige. Med njimi bodo: Boris A. Novak (petek ob 13.30), Svetlana Makarovič (petek ob 18.30), Kozma Ahačič (petek ob 18.30), Svetlana Slapšak (sobota ob 12.00), Izar Lunaček (sobota ob 13.00), Vinko Möderndorfer (sobota ob 14.00), Evald Flisar (sobota ob 16.00), Uroš Zupan (sobota ob 16.00), Tone Hočevar (sobota ob 16.00), Tadej Golob (nedelja ob 13.00).

V času Sejma na zraku bosta v središču Ljubljane potekala tudi festivala Poletna muzejska noč (20. 6.) in Praznik glasbe (21. 6.), v sklopu katerega bodo nastopili slovenski kantavtorji Matej Krajnc, Pan duo, Sandra Erpe in Miha Erič.