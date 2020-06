Mitja Čander prijavljen komisiji za preprečevanje korupcije

Je pri imenovanju Čandra v svet Javne agencije za knjigo nastal konflikt interesov?

Mitja Čander

© Borut Krajnc

Koalicija Brez strahu je poslala sporočilo za javnost, v katerem sporočajo, da so založnika in pisatelja Mitjo Čandra zaradi imenovanja v svet Javne agencije za knjigo prijavili komisiji za preprečevanje korupcije. Kot enega glavnih razlogov, zakaj Mitja Čander ne izpolnjuje pogojev za članstvo, navajajo dejstvo, da je med njimi tudi ta, da član »ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, na katerem obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi agencije«. Poleg tega je Beletrina pravni subjekt, ki je do zdaj prejel in še vedno prejema največ finančnih sredstev JAK. Od leta 2009 do maja 2020 je JAK založbi Beletrina nakazal skupno 4.939.102,75 evrov.

© Brez strahu

Celotno sporočilo za javnost objavljamo spodaj.

»Vlada RS je s sklepom dne 11.06.2020 v svet Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK) imenovala Mitjo Čandra kot predstavnika ustanovitelja, to je Republike Slovenije, in sicer za preostanek mandata sočasno razrešenih članice in predsednika sveta Vesne Horžen in Slavka Pregla, to je do 17. 10. 2023.

JAK, ustanovljen leta 2008, z namenom opravljanja »strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem strateških dokumentov oziroma usmeritev na področju knjige« in opravljanja nalog »v javnem interesu, da zagotovi trajne pogoje za razvoj področja knjige ter da strokovno in neodvisno odloča o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna« (Sklep o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije). Ena ključnih nalog JAK, ki je določena v 7. členu Sklepa, je, da JAK »odloča o izbiri programov in projektov s področja knjige in zagotavlja njihovo financiranje«. Gre torej za osrednjo institucijo, ki usmerja razvoj in financiranje na področju knjige in založništva v RS.

Skladno s Sklepom – enaka določila vsebuje tudi Statut JAK z dne 9.9.2008 – sta organa JAK direktor in 7-članski svet. Pogoje za članstvo v svetu določa 13. člen Sklepa, med njim je tudi, da »ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, na katerem obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi agencije«. Mitja Čander tega pogoja za članstvo ne izpolnjuje.

Mitja Čander je soustanovitelj Beletrine, zavoda za založniško dejavnost, od 1.10.2014 pa tudi njegov direktor, kot izhaja iz uradne baze AJPES. Beletrina se na spletni strani promovira kot »ena najbolj ambicioznih slovenskih založb, ki ponuja vrhunski literarni in humanistični knjižni program ter se ponaša tako z izdajo klasikov kakor s prepoznavanjem najprodornejših sodobnih literarnih glasov«. Nesporno je, da je zasebna založba Beletrina, katere direktor je postal član sveta JAK, deluje v založniški dejavnosti, torej v dejavnosti, kjer deluje JAK. Poslovno povezanost oz. pomembnost JAK za poslovanje Beletrine potrjujejo podatki baze ERAR:

- prvič, od leta 2009 do maja 2020 je JAK založbi Beletrina nakazal skupno 4.939.102,75 EUR,

- drugič, s tem zneskom je Beletrina pravni subjekt, ki je do zdaj prejel in še vedno prejema največ finančni sredstev oz. nakazil JAK; po višini nakazil sledita Društvo slovenskih pisateljev (4.333.493,14 EUR) in MK Založba (2.692.853,76 EUR).

Navedene okoliščine brez dvoma pomenijo »možnost konflikta« med zasebnimi interesi direktorja zasebne založbe Čandra in javnimi interesi agencije, v svetu katere je Čander po novem eden od sedmih članov.

Koalicija #BrezStrahu«