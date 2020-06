Jugoslavijo ponovno združil šov drag kraljic

V nedeljo bo prek spleta v živo potekal šov, ki bo v znamenju meseca parade ponosa združil drag izvajalce z območja nekdanje Jugoslavije

Ekipa Dragoslavie, ki vas bo prek spleta na Twitch TV zabavala v nedeljo

Dragoslavia je ime spletnega drag queen šova, ki se v živo prenaša prek portala Twitch TV in združuje drag kraljice z vseh držav območja nekdanje Jugoslavije. Osnovna ideja se je porodila kot odgovor na ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa, ki so nekdanjo skupno državo zaprli v karanteno. "Ustvarile smo prostor, kjer se lahko regionalne kraljice umetniško izražajo in se srečujejo z drugimi kraljicami iz različnih, vendar podobnih držav," so organizatorke zapisale v sporočilu za javnost in dodale, da prinašajo sporočilo sestrstva in enotnosti.

Naslednji šov nosi naslov Pride Extravaganza in je posvečen mesecu parade ponosa. Kraljice šova Dragoslavia želijo s tem obeležiti pomembno mesto, ki ima parada ponosa v zgodovini LGBTQ+ skupnosti. V sporočilu za javnost so izpostavile, da se jim zdi tokratni spletni dogodek še posebej pomemben, saj je letošnja parada ponosa zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v številnih državah odpovedana, med njimi tudi ljubljanska. Zato gledalke in gledalce vabijo, da v nedeljo, 28. junija, ob 20. uri obiščete spletno stran twitch.tv/dragoslavia , kjer se bo odvil prenos v živo, ki ga bo gostila slovenska predstavnica Petra HD, gostje iz drugih držav pa se bodo v prenos vklapljale s svojimi videoposnetki. Organizatorke obljubljajo poučen in zabaven drag šov, v katerem bodo spojile sestrstvo in enotnost z bistvom uporniškega ponosa LGBTQ+ skupnosti. "Kot drag izvajalci menimo, da je naša dolžnost, da si še bolj prizadevamo za enakost po Balkanu in kot zabavljači smo tu, da vas nasmejimo in se imamo lepo," so dodali v sporočilu za javnost.

Kraljica, ki je osvojila televizijski svet

Dragoslavia na spletne zaslone prihaja v času popularizacije RuPaulovega televizijskega šova Drag Race, ki se je iz marginalne oddaje na programu VH-1 transformiral v globalni fenomen na Netflixu.

RuPaul, najvidnejša ameriška kraljica draga

Kraljice preoblek, kot jim tudi pravimo v Sloveniji, ne gre mešati s transspolnimi osebami ali geji. Omenjeni svetovi se, seveda, lahko prekrivajo, vendar ne nujno. Drag subkultura je tudi znotraj LGBT+ skupnosti po vsej verjetnosti najbolj izstopajoča, kar se tiče entertainmenta. Tovrstni šovi imajo desetletja dolgo tradicijo, so zelo specifični in v večjih metropolah, kot so New York, London in Berlin, tudi dobro obiskani. V Sloveniji oziroma v Ljubljani se drag subkultura ni nikoli povsem razvila, saj primanjkuje klubov, ki bi te nastope in tekmovanja prirejali redno. A tudi na lokalni sceni je v zadnjem letu ali dveh opaziti porast drag šovov, še posebej med mlajšimi predstavniki in velik del zaslug gre zagotovo prav TV oddaji RuPaul's Drag Race, ki razbija predsodke in postavlja nove trende.

RuPaul, najbrž najslavnejši drag queen v ZDA, velja za ikono sodobne preobleke. Revija Time ga je pred časom uvrstila celo med 100 najvplivnejših oseb na svetu. Za svojo oddajo, ki jo vodi in producira od leta 2009, je do zdaj prejel že več prestižnih televizijskih nagrad emmy.

Na spletnem dogodku Dragoslavia, ki bo prek spletne Twitch TV na sporedu v nedeljo, 28. junija ob 20. uri, bo nastopilo tudi pet drag kraljic iz Slovenije. Štiri od njih so se z izjavami predstavile spodaj.

Vera Vulva

"Kljub kratki zgodovini kraljic in kraljev preobleke pri nas, je Dragoslavia je izjemna priložnost za vse samosvoje umetnike, ki se skrivajo po ozemlju nekdanje Jugoslavije. V Mariboru, od koder prihajam, pogrešamo LGBTQ+ klub, saj je zgolj en tovrstni prostor v Sloveniji premalo. Na nek način smo v štajerski prestolnici pionirke, saj se ne spomnim, da bi kdaj videla še katero drugo drag kraljico, ki bi se sprehala po parku ali posedala na kavici v centru mesta."

Vera Vulva je članica prve mariborske drag hiše Haus Of Vulva

Plastika

"V času epidemije in negotovosti, ki nas je vse presenetila, smo pokazale, da se s trudom in talentom lahko nekaj doseže. Koncept Dragoslavie mi je zelo všeč, ker slavimo sestrstvo in enotnost, omogoča pa nam tudi, da se združimo in povežemo. Različne scene in kulture sodelujejo skupaj in ustvarjajo nepozaben spektakel."

Petra HD

"Drag scena na žalost pri nas ni dovolj razvita. Ne samo v Sloveniji, ampak na Balkanu nasploh. Z Dragoslavio poskušamo to spremeniti. Zelo je pomembno, da se povežemo in skupaj ustvarimo nekaj večjega, saj je balkanska drag scena pravzaprav naša lokalna scena. Na Balkanu je veliko nadarjenih in Dragoslavia je super priložnost, da se to prikaže širši publiki."

Noname

"V Sloveniji je drag kultura skopa. Kar poskušamo ustvariti, je priložnost, da pokažemo vse spektre našega delovanja in širimo medsebojno povezanost kraljic z Balkana. Dragoslavia je šov, kjer se najde nekaj za vsakogar."

Članice ljubljanske drag hiše House of Dynasty (Petra HD, No Name A. Mess in Plastika)

