Novi koncepti za drugačno in pravičnejšo družbo

Društvo EnaBanda bo ob zaključku cikla predstavilo zbirko esejev Besednjak za novo dobo, avtoric in gostij pogovorov o aktualnih družbeno-političnih dilemah, ki bo potekala 2. julija ob 19. uri, v 1. nadstropju Športnega društva Tabor Ljubljana. Predstavile se bodo avtorice Zbirke esejev, ki premišljajo in eksperimentirajo z novimi koncepti ter zagovarjajo drugačno in pravičnejšo družbo. Pogovor in predstavitev bo moderirala Ajda Pistotnik, društvo EnaBanda.

Sodelujejo:

- Maša Hawlina: Prerastimo lastništvo?(izraz stanovanjska kriza je zavajajoč in poudarja, da bomo spremembe v stanovanjski preskrbi lahko dosegli le s temeljnimi družbenimi spremembami, družbeno preobrazbo)

•- Asja Hrvatin: Skrb kot praksa odpora (skrb je potrebno namensko organizirati kot prakso odpora, ki kot takšna omogoča preseganje hierarhij in transformacijo skupnosti v smeri gradnje avtonomije)

- Nicoleta Nour: Skupnostno reševanje podnebne krize (o podnebni krizi in vlogi skupnosti, kje in kako lahko pri boju za podnebno pravičnost, pripomore pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo ob pospešenem uničevanju okolja)

- Sara Pistotnik: Država blaginje na razcepu in politike zdravja (slovenski zdravstveni sistem je navkljub stremenju k solidarnosti in univerzalni pokritosti zaradi prepletenosti s trgom dela ne zmore izpolniti svojih deklariranih načel)

- Lana Zdravković: Kako misliti emancipatorno politiko danes? (problematizacija dominantnega imperativa konsenzualne demokracije, ki se predstavlja kot edini legitimni nosilec politike, ter politične misli-prakse prek katerih lahko mislimo utopično afirmacijo radikalne enakosti)

Obravnavane tematske polemike zapisane v Zbirki esejev ponujajo razmisleke o že obstoječih, konkretnih, navdihujočih in alternativnih praksah. Prav o teha avtorice želijo spregovoriti javno ter skupnostno premišljevati o zmožnosti nove političnosti. Skratka izvajanje politike na drugačen način, temelječ na vrednotah in praksah, ki postavljajo v svoje središče vsakdanje življenje, odnose, vlogo skupnosti in skupno dobro.