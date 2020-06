Odprti za kulturo

S kampanjo Mi smo #odprti za kulturo želijo poudariti pomen kulture in umetnosti v življenjih ljudi

Muzejska ploščad Metelkova

© etno-muzej.si

Producentke in producenti v kulturi iz nevladnih organizacij, ljubiteljske kulture, javnih zavodov, festivalov in strokovnih združenj iz vse Slovenije so se združili v kampanjo Mi smo #odprti za kulturo. Z njo želijo preko niza dogodkov in komunikacijskih akcij poudariti pomen kulture in umetnosti v življenjih ljudi ter izboljšati njeno prepoznavnost in podobo v javnosti. Na ploščadi bo med 22. in 29. avgustom potekal tudi mednarodni festival Mladi levi, oder pa bodo odprli 1. julija ob 20.00 s koncertom zasedbe Koala Voice.

#odprtioder bo na Letnem kinu Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi na Metelkovi v Ljubljani med 1. julijem in 31. avgustom postregel s skoraj stotimi brezplačnimi prireditvami - od kina, gledališča, glasbe - do pogovorov, delavnic za otroke in literature. Na njem se bodo zvrstili vrhunski ustvarjalci in ustvarjalke različnih producentov ter številni festivali.

Z #odprtimodrom želijo vrhunsko umetnost približati ljudem, hkrati pa jih ponovno pritegniti k obiskovanju kulturnih prireditev po epidemiji koronavirusa. Program bo potekal vsak teden med četrtkom in nedeljo. Ob tem času bodo vsi muzeji na ploščadi podaljšali svoj obratovalni čas ter se programu pridružili s številnimi dejavnostmi v svojih prostorih. Pod enako oznako bodo odri na prostem potekali tudi v drugih mestih po Sloveniji.

Poletnemu dogajanju na Muzejski ploščadi se pridružujejo tudi muzeji, ki bodo ob podaljšanem odpiralnem času ponujali četrtkova muzejska doživetja, na katerih bodo predstavljali izbrane muzejske vsebine.

Kampanjo pripravljajo ob podpori in v partnerstvu z Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Ljubljana ter Centrom za kreativnost.

Nosilci kampanje so: Slovenska kinoteka, Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče, Gledališče Glej, Zavod Bunker, Društvo Asociacija in Zveza kulturnih društev Slovenije.