Strah in pogum

O filmu, ki ga TV Slovenija ni upala predvajati

Izseka iz neobjavljenega filmčka režiserja Karpa Godine

Kulturno uredništvo TV Slovenija je v času karantene Društvo slovenskih režiserjev (DSR) prosilo, naj filmski režiserji in režiserke ustvarijo enominutne »selfi« filme, da bi jih na televiziji predvajali po Odmevih kot zadnji prispevek v rubriki Kultura.

Enominutniki so bili res predvajani, a filma Grafiti 2020–2012 uglednega režiserja Karpa Godine, ki je med drugim prejemnik Badjurove nagrade za življenjsko delo, pa tudi Prešernove nagrade, ustvaril je tudi film Splav meduze, na nacionalni televiziji niso predvajali. Kako to? Odgovor se najbrž skriva v njegovi vsebini.

Godina je na poetičen in političen način posnel trenutek razmisleka o karanteni. Najprej se je sprehodil mimo portretnih grafitov znanih osebnosti na Hrvaškem, nazadnje pa je kratki film dopolnil s fotografijami iz Ljubljane, na katerih so grafiti osebe, ki spominja na spoj predsednika vlade Janeza Janše in nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja. Karpo Godina je pojasnil, da je vizualni izdelek Grafiti 2020–2012, pa tudi vse druge filme televiziji poslal DSR, zato je bila TV Slovenija v stikih z njim in ne z avtorji. »Osebno nisem prejel nikakršnega obvestila televizije,« je dodal.

Na nacionalno televizijo smo poslali vprašanji, zakaj ni predvajala prav tega filma in kdo je stal za končno odločitvijo, da se umakne filmski izdelek enega od najboljših slovenskih režiserjev. Odgovorov do zaključka redakcije nismo prejeli.

So pa odgovorili z Društva slovenskih režiserjev in navedli, da se je vabilu odzvalo deset režiserjev, TV pa je v času epidemije predvajala sedem filmov. »Ob koncu epidemije so nas obvestili, da bodo filme nehali objavljati. Tako filmi Simone Jerala, Borisa Palčiča in Karpa Godine niso bili predvajani,« so pojasnili in dodali, da je tudi do njih prišla neuradna informacija, da film Karpa Godine ni bil predvajan zaradi vsebine, zato so se odločili, da društvo TV Slovenija tudi uradno pozove, naj sporoči, ali je šlo za morebitno cenzuro.

V času, ko je bila sprejeta ta odločitev, je bila odgovorna urednica kulture na TV Slovenija Živa Emeršič, viri blizu Društva slovenskih režiserjev pa so pojasnili, da naj bi bili na TV Slovenija film Karpa Godine umaknili, ker so se zbali, da je preveč provokativen. Najbrž so odgovorni za kulturo na TV pozabili, da pri kratkih filmih ne gre za »uravnotežen« prispevek v informativni oddaji, temveč za umetniško svobodo avtorjev, ki imajo v svojih delih pravico do družbenokritičnega komentarja in mnenja.

Mar ne živimo več v svobodni državi? Se na TV nekateri bojijo že lastne sence? Angažirana in politična umetnost je po navadi tista, ki premika meje, ki sili k razmisleku. Konec koncev je režiser Karpo Godina posnel zgolj tisto, kar je videl na ulici – grafite.

