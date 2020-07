Zbirka #instapoezije

Izšla je pesniška zbirka, ki združuje 26 pesmi, objavljenih prek družbenih omrežij v času karantene

V okviru pesniškega natečaja Plačaj z verzom je izšla zbirka #instapoezije, ki je nastajala na družbenih omrežjih med prvim valom epidemije novega koronavirusa. Na pobudo organizatorja, dunajske pražarne kave Julius Meinl, je splet preplavilo več kot 300 verzov, med katerimi sta Feri Lainšček in Glorjana Veber izbrala najboljše in jih uredila v posebno pesniško zbirko, ki je dostopna na spletu.

Na letošnji svetovni dan poezije, 21. marca 2020, je že tradicionalno potekala akcija Plačaj z verzom. A letošnje okoliščine so bile vse prej kot običajne, saj so Slovenijo in velik del sveta ravno takrat zajeli strogi ukrepi za preprečitev širitve epidemije novega koronavirusa.

Med verzi, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je komisija izbrala 10 najboljših avtorjev, ki so prejeli tudi finančno nagrado. Celotno pesniško zbirko sestavlja še dodatnih 16 pesmi, uvrščenih v spletno knjižico, ki je javno dostopna prek spletne povezave.

Po besedah Ferija Lainščka so "si pesmi po obliki in vsebini zelo različne, pa vendar je lahko iz njih nastala uglašena knjiga, v kateri se vsi ti verzi dobro počutijo, se dotikajo drug drugega in se po svoje dopolnjujejo. Stik z duhom časa je nujen zaradi tega, da se lahko polno zavedamo življenja okoli sebe in se sproti orientiramo."

"Instapoezija nas uči, da je vrednost tehnologije odvisna od tega, zakaj in kako jo uporabljamo. V času 'selfie sveta' instapoezija pomeni vračanje k resničnemu trenutku, ki ni več trenutek človekovega videza, ampak stičišče srečanja dveh zaljubljenih duš preko zaslona: pesnika in bralca. Ker se duše ne dotakne z lepoto videza, ampak z bistvom, ki nosi lepoto," je dejala pesnica Glorjana Veber.

Pesniška zbirka je dostopna na spletni povezavi >>