V soboto bo Ljubljana nosila rdečo zvezdo

Koncert Svetlane Makarovič in umetnikov, ki jim je mar in, ki hočejo s svojo pesmijo kovati nov svet

Svetlana Makarovič na petkovem protivladnem protestu

© Uroš Abram

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo 11. julija ob 21. uri koncert z naslovom Nosil bom rdečo zvezdo, na katerem bo nastopila Svetlana Makarovič in umetniki, ki zase pravijo, da "jim je mar in hočejo s svojo pesmijo kovati nov svet". "Z rdečimi zvezdami na prsih, simbolom upora in svobode nas bo pesem ponovno združila v nekdanjem tovarištvu, ki pozna resnično zgodovino te dežele, je ne potvarja in s ponosom govori o njej," so nastopajoči zapisali v sporočilu za javnost.

Naslov koncerta je nastal po pesmi Primoža Siterja, po njegovih besedah "tihi, osebni izpovedi" in "o času, ko je rdeča zvezda veljala za simbol napredne misli".

Nastopili bodo: Janja Majzelj, Miha Bezeljak, Ivan Peternelj, Marlena, Aphra Tesla, Višnja Fičor, Polona Vetrih, Primož Siter, Mef, Orleki, Maša Kagao, Maša Tisej, Darko Nikolovski, Jani Kovačič, Ivana Djilas, Joži Šalej, Jelena Ždrale, Andrea Pandolfo, Gregor Cvetko, Blaž Celarec.

