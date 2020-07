Prvi škodljivec

Ukrepi, ki jih ob drugem valu sprejema slovenska vlada, so pretežno logični, imajo smisel in v prvem valu se je izkazalo, da so tudi učinkoviti. Niso evropski ali svetovni unikum: slovenska vlada dela podobne reči, kot jih počnejo vlade večine evropskih držav. A zakaj ji pri tem ne gre dobro? Oziroma drugače: zakaj se vladi dogajata tak odpor in ignoranca njenih sporočil prebivalstvu?

Nekateri bi pohiteli z odgovorom, da so razlogi v naravi te oblasti, da zaradi drugih potez in razkritij velik del prebivalstva preprosto nima zaupanja v nobeno potezo te vlade. Zagotovo to delno drži. A glavni razlogi so drugje. Vlada na tem področju komunicira z javnostjo še vedno nesramno, nespoštljivo in tudi preprosto neumno. Pri tem pa kaže s prstom na prebivalstvo, mu žuga, grozi, prebivalce obravnava pokroviteljsko in kot kakšne zmedene prvošolčke prve tedne septembra, ko otroci pač ne morejo nemudoma razumeti, da so se še avgusta, ko so bili še v vrtcu, vse dneve igrali, zdaj pa morajo nenadoma zravnani sedeti v šolskih klopeh. Toda razmere smo do tu opisali diplomatsko.

Zdaj postaja vladno sporočanje navodil že izjemno škodljivo in dejansko zgolj ogroža prebivalstvo in samo preprečevanje širjenja okužb. Brez dvoma je prvi problem vladni govorec Jelko Kacin. Namesto da bi ljudi s svojimi nastopi prepričeval in usmerjal, jih jezi, žali in naravnost odvrača.

Naj te trditve podkrepimo z nekaj primeri. Začnimo z največjo težavo. V nasprotju z našo vlado nemška in avstrijska, navajamo vladi, ki jima javnost po meritvah javnega mnenja v boju zoper širjenje okužb s koronavirusom zaupa, ves čas sporočata priporočila, ne zapovedi. Nemci in Avstrijci priporočajo, slovenska vlada grozi. Grozi z obiski inšpektorjev, preverjanjem na meji, kaznimi, zapiranjem v občine (Kacin je to grožnjo nazadnje izrekel v torek).

V torek je na primer dejal: »Če rečemo 10 ljudi, je to zamejeno, to Slovenci in Slovenke razumejo, razumejo, da je enajst potem že narobe. Če pa jim rečemo 50, potem to razumejo 50 pa še 50 zraven.« To si misli prvi govorec vlade o Slovencih in Slovenkah? In temu človeku, ki ima o nas tako mnenje, naj bi zaupali? Tako nagovarjaš nekoga, ki ga želiš o nečem prepričati? Mu govoriš, da je tepec in neodgovoren? Smo se res pred štirinajstimi dnevi zgražali nad Zmagom Jelinčičem, ki je rekel »ta narod je glup«, zdaj pa ne opazimo, da Kacin govori o tem narodu enako – le da pri njem ne gre za zasebni pogovor ljudi ob kavi, ki bi ga posnela neka televizija, ampak za nastop na vladni tiskovni konferenci?

Vsak, ki pozna osnove komuniciranja, ve, da takšne grožnje morda (zelo) kratek čas učinkujejo, na dolgi rok pa prinesejo le izgubo kredibilnosti in avtoritete tistega, ki jih uporablja.

Najhujše je Kacinovo opisovanje mladih. Kot razumemo, mlajše prebivalce Slovenije uvršča zelo nizko po razumu, to so zanj ne samo neodgovorna, ampak tudi malce neumna bitja. Tako govori o njih. Res kdorkoli v vladi misli, da jih bo s tem nesramnim in pokroviteljskim načinom prepričal, naj ne hodijo po zabavah? Ali v vladi in njeni strokovni skupini res nimajo nikogar, ki bi obvladal vsaj osnove javnega komuniciranja? Res ni nikogar, ki bi Kacinu povedal, da s takšno obravnavo mladih dela neizmerno škodo? Res ni nikogar, ki bi imel pred očmi te mlade, o katerih tako grobo govori Kacin, ki bi si torej vsaj poskusil zamisliti, da obstaja način nagovora, s katerim bi bilo mladim mogoče pokazati druge možnosti, ki bi te mlade spodbudil, ki bi z njimi govoril kot z odraslimi ljudmi, kar tudi so, ki bi jim torej pokazal elementarno spoštovanje, ne da jih obravnava kot ovce v ogradi, ki nikakor nočejo v vrsto za striženje?

A najhujše smo prihranili za konec. Kacin, tudi v torek: »Če imamo piknike, naj bodo to res družinski pikniki, ne vabite nanje ljudi iz drugih kulturnih in nacionalnih okolij.« Če izjave ne bi slišali v živo, bi si mislili, da si jo je nekdo izmislil in jo podtaknil Kacinu. Res lahko tudi to izreče vladni govorec na uradni tiskovni konferenci – je res po novem dopustna tako odkrita ksenofobnost? Se Kacin sploh zaveda, kako grozljiva je ta izjava? Najhuje pri njej je, da jo je izrekel, ker je bil prepričan, da se je s tem izognil neki drugi izjavi, da se torej diplomatsko izraža. Vsebinsko je želel sporočiti: ne družite se z ljudmi iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ker je večja verjetnost, da so ti ljudje okuženi. Prestavimo to izjavo v drugo okolje. Predpostavimo, da bi to rekel avstrijski uradni govorec o Slovencih: da bi Avstrijcem in Avstrijkam rekel, naj ne vabijo na svoje piknike Slovencev. Ker … se na Slovence ne moreš zanesti, da se držijo pravil? Ker so … Slovenci, čeprav živijo v Avstriji, »pač taki«? Kakšni?

Modre vlade z državljani danes gradijo mostove zaupanja in jih prosijo, nagovarjajo kot partnerje, kot sodržavljane, jim predstavljajo priporočila. Druge imajo za uradnega govorca Jelka Kacina. Ki dela škodo in ponižuje prebivalce. Enkrat mlade, drugič vse, potem tiste iz prestolnice, spet drugič sodržavljane druge nacionalnosti, včasih pa tudi kakšnega ministra. In vsi ti ljudje naj bi mu vseeno zaupali?