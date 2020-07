Gregor Kocijančič | foto: Uroš Abram

»Koliko priložnosti za humor je bilo ob nerazsodnem početju desničarske bagre«

Gojmir Lešnjak - Gojc, igralec, režiser in glasbenik

Ko je urednik na sestanku predlagal intervju z Gojmirjem Lešnjakom, sem priložnost zgrabil brez pomisleka. Pravzaprav sem jo zgrabil z navdušenjem, in to ne zgolj zato, ker intervju z Gojcem pomeni prijetno kramljanje na senčnem dvorišču idilične kraške domačije, ki ga spremlja tudi značilna kraška gostoljubnost, temveč predvsem zato, ker je ta intervju pomenil ponovno srečanje starih znancev. Pred dobrimi petnajstimi leti sem pri mladostniškem preskušanju v igralstvu imel srečo, da sem platno delil s to neizpodbitno legendo slovenskega filma, televizije in gledališča, ki na odru, pred kamero, v zakulisju, na vajah in v prostem času izžareva pristno odkritosrčnost, iskreno ljubezen do dela in seveda enkratno duhovitost, s katero je s svojim bogatim igralskim opusom osvojil srca širokih množic. Čeprav njegova življenjska sopotnica, kostumografinja Zvonka Makuc, hudomušno pravi, da Gojc komičnost pusti na odru in je doma navadno precej pust, vsak drugi stavek, ki ga izreče, zaznamuje nabrit humor, ki se mu ne zna izogniti niti takrat, ko pogovor zavije k resnobnejšim temam.

V mladinski TV-drami Trpljenje mladega Igorja v režiji še ene legende, pred nekaj leti preminulega Braneta Bitenca, sva z Gojcem – kljub dobrim tridesetim letom starostne razlike – igrala najboljša prijatelja. Morda je krivo to, da je vlogo starejšega prijatelja odigral tako prepričljivo, morda to, da sva se odlično razumela tudi, ko kamera ni tekla, a po napornem tridesetdnevnem snemanju – za katero sem sicer komaj čakal, da se konča – sem se na zaključni zabavi za trenutek umaknil na samo in potočil nekaj solz. Jokal sem samo zato, ker sem imel občutek, da se z Gojcem dolgo ne bova videla. Občutek me ni varal. Do ponovnega snidenja je trajalo več kot petnajst let, a izplačalo se je počakati. Intervju se je spontano razpotegnil v sedemurno kramljanje ob pršutu in pivu, nekaj izstopajočih izsekov iz pogovora pa lahko preberete v besedilu, ki sledi.

Se je tvoj smisel za humor z leti spremenil?