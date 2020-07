Odprti atelje Mladininega fotografa

Uroš Abram: Polona Demšar, kiparka, Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva Kostanjevica na Krki 2008

© Uroš Abram

Uroš Abram (1982), ki je iz fotografije diplomiral na Akademiji lepih umetnosti (FAMU) v Pragi, je eden najbolj prepoznavnih fotografov mlajše generacije in od leta 2013 Mladinin stalni sodelavec. V obdobju med 4. in 8. avgustom 2020 bo Abram javnosti odprl svoj priložnostni atelje, ki je začasno urejen v pritličju zahodnega krila Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Atelje bo obiskovalcem dostopen med 10. in 18. uro, v petek in soboto pa med 10. in 20. uro.

V sklopu odprtega ateljeja bo fotograf in umetnik predstavil manjši nabor svojih fotografskih del iz preteklih desetih let, vzpostavil bo mobilni fotografski studio za izdelavo portretov, prav tako pa bo izvedel dve delavnici Camere obscure.

V improviziranem in začasnem ateljeju ga bo mogoče spremljati pri delu, na ogled pa bodo tudi nekateri izbrani primeri iz njegovega preteklega umetniškega delovanja.

Odprti atelje: Uroš Abram

4.-8. avgust 2020

Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki

Ena od delavnic v sklopu Odprtega ateljeja bo potekala v sredo, 5. avgusta, dopoldne, ko bo v galeriji počitniško varstvo za otroke. V soboto, 8. avgusta, ob 10. uri pa se lahko Urošu Abramu pridružite na delavnici Raziskovanje temne sobe, na kateri bo umetnik skupaj z udeleženci enega od razstaviščnih prostorov galerije uporabil kot Camero obscuro. Delavnica je brezplačna in je namenjena vsem generacijam.