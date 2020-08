Vzvratnih trideset let

(Kaj je šlo narobe?)

»Gospod predsednik, ali nikoli pozneje ni bila več potreba, da bi vendarle Slovenci stopili skupaj in kakšno stvar skupaj, v političnem smislu, premaknili? …«

»Izrek je nekako folkloren. ’Fantje na vasi so stopili skupaj pod lipo in se dogovorili’ je lahko fraza, če ni povedano, na čem stopiti skupaj.«