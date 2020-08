Eden od najbolj prevajanih slovenskih avtorjev zdaj tudi v turškem prevodu

Turška založba Koridor bo izdala prevod kratkih zgodb Vladimirja Bartola

Vladimir Bartol sodi med najbolj prevajane slovenske pisce, njegova dela pa so izšla že v več kot 30 svetovnih jezikih. Turški bralci Bartola že poznajo, saj je samo v zadnjih devetih letih Alamut doživel že 53 ponatisov, prodanih pa je bilo že blizu 250.000 izvodov. V teh dneh je turška založba Koridor natisnila turški prevod kratkih zgodb Al Araf, kjer Bartola zanimajo ljudje, ki imajo osebno moč, ki lahko obvladajo džunglo družbe – tisti, ki suvereno in zmagovito "švigajo kakor ščuke med krapi".

"Knjiga Al Araf je sestavljena iz sedemindvajsetih novel, ki jih nosi tok izjemne prodornosti in energije. Al Araf je v Koranu zid med rajem in peklom – zid spoznanja. V zbirki zgodb spoznavamo Bartola kot izjemno pronicljivega in duhovitega avtorja, ki je prehiteval duh časa na Slovenskem. Pisatelj iz novele v novelo do osupljivih razsežnosti stopnjuje vprašanja, pred katerimi se je znašel človek 20. stoletja. Al Araf je apokalipsa shizofrenije sodobnega človeka in zemljevid njegove prihodnosti," so ob izidu zapisali pri založbi Sanje."

Tuje založbe, ki v Bartolovem pisanju prepoznajo pisca svetovnega formata.

Pred časom je Bartolov roman Alamut vstopil tudi na kitajsi trg, zdaj pa sta se za prevod odločili še dve tuji založbi. V kratkem bo zgodbo, ki je v svet poletela iz Orlovega gnezda – nezavzetne izmailske trdnjave pod vodstvom karizmatičnega voditelja Hasana ibn Sabe – bralska javnost lahko prebirala še v poljščini in portugalski brazilščini.

Tuje založbe, ki v Bartolovem pisanju prepoznajo pisca svetovnega formata, navdušuje široka nadpomennka zasnova romana, ki presega zgolj opisovanje eksotičnih posebnosti dežele Tisoč in ene noči, pač pa svoje dogajanje in filozofsko razmišljanje umesti v samo sredico takratne (in sedanje) družbene problematike. Alamut je roman, v katerem se nepopustljivo, do osupljivih razsežnosti zaostrujejo vprašanja človeške biti.