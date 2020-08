Veliki diktator na Kongresnem trgu

Nocojšnji večer v znamenju 75. obletnice konca druge svetovne vojne

Charlie Chaplin v filmu Veliki diktator

© arhiv filmskega studia

S projekcijo filmske mojstrovine Charlesa Chaplina Veliki diktator bo Kinodvor za tri dni odprl svoj letni kino na Kongresnem trgu. Na sporedu bodo tri brezplačne projekcije, s katerimi se bodo v Kinodvoru spomnili pomembnih zgodovinskih obletnic. Nocojšnji večer bo potekal v znamenju 75. obletnice konca druge svetovne vojne.

Charlie Chaplin se je pod film Veliki diktator leta 1940 podpisal kot režiser, scenarist in avtor glasbe, v njem pa je prevzel tudi naslovno vlogo, in sicer dvojno vlogo dobrodušnega židovskega brivca in diktatorja Tomanije Adenoida Hynkla, osnovanega na voditelju nacistične Nemčije Adolfu Hitlerju. Projekcijo filma, ki ponuja satirično kritiko nacizma ter vizionarski pogled v tedanjo prihodnost, so v Kinodvoru pripravili v sodelovanju s Slovensko kinoteko.

Sklepni govor iz filma o družbi, ki bo živela v miru in sožitju, je eden od najprepoznavnejših trenutkov v zgodovini filma. In danes je ponovno aktualen.

J7GY1Xg6X20

A3bsaebyzPI

YqyQfjDScjU