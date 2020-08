Bogata bera kratkih filmov

Na 6. ediciji festivala kratkega filma FeKK bo prikazanih več kot 130 kratkih filmov

Ruben Östlund

© Wikimedia Commons

Od 17. do 22. avgusta bo v Ljubljani potekala 6. edicija mednarodnega festivala kratkega filma FeKK, ki ga organizira Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken. Na Muzejski ploščadi Metelkova, v Slovenski kinoteki in Kinodvoru se bo odvilo 27 različnih programov, na katerih bo prikazanih več kot 130 kratkih filmov. Od tega 28 v tekmovalni kategoriji FeKK SLO namenjeni slovenskim avtorjem in produkcijam ter 27 v mednarodni tekmovalni kategoriji FeKK YU. Festival bo obiskalo tudi več domačih in tujih gostov, filme pa bosta ocenjevali mednarodna žirija in žirija filmskih kritikov, ki bosta najboljše tudi nagradili.

Filmski program bo postregel z dvema tekmovalnima programoma, izborom najboljših evropskih kratkih filmov, ki so se lani potegovali za nagrade, ki jih podeljuje Evropska filmska akademija, s filmi iz širše soseščine in vzhodnih provenienc in izborom filmov iz Slovenskega filmskega arhiva.

Posebno pozornost bodo s fokusom posvetili opusu kultne in večkrat nagrajene domače režiserke Eme Kugler, poklon pa bo v znamenju kratkih filmov najbolj priznanega švedskega režiserja ta hip, Rubena Östlunda, ki je v zadnjih letih navduševal s filmoma kot sta z oskarjem nagrajeni Kvadrat (2017) in Višja sila (2014).

V goste so tokrat povabili Lago Film Fest iz Benečije, ki je posebej za FeKK pripravil dva skrbno izbrana programa kratkih filmov, ki bosta razkrila bisere njihovega festivala. Novost v letošnjem programu je tudi FeKK SLO: Drugi val, v sklopu katerega bodo prikazali neodvisne bravure domačih avtorjev.

Sadove kuratorskega in raziskovalnega dela bodo predstavili posebej kurirani tematski programi, zbrani pod skupnim imenom Katastrofekk, ki bodo poskrbeli za apokaliptična premlevanja in izlete v bizarnosti. V sodelovanju s Festivalom žanrskega filma Kurja polt bodo predstavili srednjemetražno turboneonsko poslastico Blood Machines (Seth Ickerman, 2019).

V sklopu FeKKa se bo znova odvil tudi PROFeKK - strokovni program za profesionalce, ki v središče zanimanja postavlja posebne kino prostore v mestu in na vasi. Spregovorili pa bodo tudi o tem, kako najti prostor za filmske klasike v digitalni sedanjosti, skozi izkušnjo digitalizacije in restavracije kratkega filma. V sodelovanju s poljskim festivalom kratkega filma Short Wavesbo potekal edinstven spletno-živ dogodek z naslovom Potencial kratkega filma pri oblikovanju skupnosti in izobraževalnih dejavnostih.

Že peto leto zapored bo pod okriljem FeKKa potekala tudi Kratka scena, edina scenaristična delavnica za kratki film v Sloveniji, ki jo bo tokrat vodil mednarodni strokovnjak in sodelavec festivala v Cannesu, Wim Vanecker. Za delavnico za mlade in nadebudne pisce filmskih kritik pa bo poskrbelo Ostrenje pogleda.

Tudi letos je festivalsko podobo oblikoval Jan Virant, ki se je s celostnima podobama za FeKK 2018 in FeKK 2019 uvrstil na 9. bienale Fundacije Brumen in s tem prejel priznanje za odlično slovensko oblikovanje. Tokratni plakat predstavlja rušilni val leta 2020, obenem napoveduje cunami nove letine kratkih filmov iz Slovenije, Evrope in vzhodne poloble, ki nas bo zaobjel pod geslom #katastrofekk: Konec je blizu.