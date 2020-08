780 milijonov

(razlogov za upor)

Prejšnji teden smo imeli visok, pa tudi precej okrogel obisk. Namreč ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea. Vidno vzhičeni in vznemirjeni Borut Pahor je ob obisku sla svetovnega gospodarja rekel, da »imata državi glede vrste vprašanj zelo, zelo sorodne poglede«. »In to je dobro,« je pripomnil. Da imata aktualni državni politiki obeh dežel podobne poglede, je sicer res. A to ni dobro, ampak slabo. Predvsem zato, ker te poglede, kot se je še enkrat potrdilo z ekspresnim obiskom na Bledu, misli in definira samo en partner v odnosu. Vendar v tem naša sedanja oblast ne vidi težave. Neenakovrednost v odnosu razume kot naravno stanje. Pač, avtoritarna pamet ne zna misliti enakovrednih odnosov. Z Adornovo prispodobo rečeno zaznamuje avtoritarno osebnost biciklistična narava: ali se podrejaš, ko si šibkejši, ali si podrejaš, ko si močnejši. To se je ob Pompeovem obisku še enkrat potrdilo.