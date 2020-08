Najboljše fotografije natečaja Word Press Photo

V dunajski galeriji Westlicht od 11. septembra do 25. oktobra

Straight Voice

© Yasuyoshi Chiba, Francoska tiskovna agencija AFP

V dunajski galeriji Westlicht bo od 11. septembra do 25. oktobra na ogled razstava najboljših fotografij preteklega leta, izbranih na mednarodnem fotografskem natečaju World Press Photo. Razstava, ki potuje po vsem svetu, prikazuje največje dosežke mednarodnega fotoreporterstva.

Organizacija World Press Photo je za zmagovalca mednarodnega fotografskega natečaja izbrala reportažno fotografijo z naslovom "Straight Voice". Fotograf francoske tiskovne agencije AFP Yasuyoshi Chiba je posnel mladega sudanskega aktivista, ki sredi protestov proti vojaški vladi deklamira poezijo. Fotografija je nastala v času izpada elektrike, zato je protestnik osvetljen z mobilnimi telefoni iz množice. Žirija je v zmagovalni fotografiji prepoznala simbol upanja, moč mladosti in moč umetnosti.

"Fotoreporterji nam vsak dan z veliko zavzetostjo prinašajo novice o tem, kaj se dogaja po svetu, in pri tem nemalokrat tudi tvegajo svoje življenje. Še posebej v teh časih, ko je naše gibanje omejeno, so informacije iz prve roke toliko bolj dragocene. Nagrade World Press Photo postavljajo standarde, kaj odlikuje dobro fotoreporterstvo, v ospredje pa tudi postavljajo fotografinje in fotografe, ki bi jih v poplavi vsakodnevnih novic sicer lahko spregledali," je povedal direktor dunajske galerije Westlicht Peter Coeln.

Chile: The Rebellion against Neoliberalism

© Fabio Bucciarelli za l’Espresso

Fundacija "World Press Photo“, neodvisna platforma za novinarsko fotografijo s sedežem v Amsterdamu, že od leta 1955 prireja natečaj za najboljšo fotografijo leta. Letos je žirija izmed 4.300 sodelujočih fotoreporterjev z vsega sveta in skoraj 74.000 prispelimi fotografijami izbrala 44 najboljših fotografij v osmih kategorijah. Prevladujoče teme so bile tokrat katastrofalni požari v Avstraliji ter protesti v Hongkongu in Čilu.